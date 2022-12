Veliki Dudu: Ako izdrže prvih 20 minuta protiv Brazila, stvorit će se napetost i bit će teško za Brazilce

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak od 16 sati igra protiv Brazila. S favoritom turnira susrećemo se u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, a pobjednik odlazi među četiri najbolje momčadi eliminacijske faze. Vatreni su imali nekoliko brazilskih Hrvata, Brazilaca koji su odlučili obući kockasti dres, ali najviše se istaknuo Eduardo Da Silva.

>> U studiju Večernjeg otkrivena životna priča Dominika Livakovića, otkrio ga je čovjek koji nije dočekao njegovu najveću noć: 'Mali buš videl, taj bu jednog dana svjetska klasa'

Veliki napadač za Hrvatsku je nastupio 64 puta i zabio 29 golova. Nakon pobjede nad Japanom, javio se na Facebooku - podijelio je obiteljsku fotografiju i napisao:

- Velika pobjeda! Bravo ekipa! Mala država, veliko srce! - napisao je Dudu.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Japan v Croatia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 5, 2022 Croatia's Dejan Lovren and Josko Gvardiol celebrate qualifying for the quarter finals REUTERS/Marko Djurica Photo: MARKO DJURICA/REUTERS

Za HRT je danas komentirao šanse Hrvatske protiv Brazila i otkrio za koga će navijati.

- Hrvatska mi je dala šansu da budem ono što sam postigao u životu i naravno da sam zahvalan za to i, naravno, sve dok Hrvatska igra, ja ću navijati za Hrvatsku - rekao je legendarni Eduardo.

Vatreni se moraju dobro braniti na početku susreta.

- Ako izdrži prvih 20 minuta protiv Brazila, stvorit će se napetost i bit će teško za Brazilce, a Hrvatska će se osloboditi uz igru. Mislim da je oružje reprezentacije Hrvatske sredina terena. Luka, Brozo i Kova, oni dirigiraju i ako budu njih trojica pravi, sigurno ćemo kontrolirati utakmicu. Bit će teško, ali ja vjerujem - zaključio je.

Više pročitajte u našem razgovoru s Da Silvom.

>> EKSKLUZIVNO Eduardo: Ja sam za svoju Hrvatsku, ne mogu drugačije. Ako budu penali, Brazil ispada!

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista