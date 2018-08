Vedran Ćorluka odlučio završiti reprezentativnu karijeru

Dragi navijaci Hrvatske reprezentacije, nakon 12 godina i 103 nastupa u najdrazem dresu došlo je vrijeme da se oprostim od Hrvatske reprezentacije. Hvala vam za sve ove godine bezuvjetne podrške i ljubavi, bez vas osjećaj igranja za Hrvatsku ne bi bio ni blizu poseban kao što je za mene bio u ama baš svakoj utamici kroz svih ovih 12 godina. Naravno, bilo je tu i dobrih i onih malo manje dobrih utakmica ali znajte, svaka je bila sa srcem. Hvala i svim mojim suigracima s kojima sam proveo sve ove nezaboravne godine, hvala vam sto ste mi bili obitelj, nekada mladji brat a nekada stariji, hvala vam sto ste me naucili sto znaci zajednistvo i gdje nas ono moze dovesti...do finala SP.🥈Bit cu vas najvatreniji navijac i ne sumnjam da cemo se opet zajedno veseliti kao ovog ljeta. Hvala svim trenerima Slavenu,Igoru,Niki,Anti i Zlatku na povjerenju koje ste mi ukazali kroz sve ove godine i što ste pomogli da ostvarim svoje snove igrajuci za najdrazi i naljepši dres. I za kraj, još jedno veliko hvala svima koje sam susreo na ovom putu no došlo je vrijeme da zatvorim ova vrata koja se sada otvaraju za nekog novog koji čeka da se i njegovi snovi ostvare. Od danas najglasniji navijač koji će u srcu zauvijek nositi tu peticu, voli vas Čarli. ❤ 🇭🇷 #iznadsvihhrvatska

