Večernji doznaje: Zvonimir Boban napušta Uefu! Za sve je kriv licemjeran potez Aleksandra Čeferina!

Zvonimir Boban napušta Uefu! Šokantnu vijest potvrdio nam je i sam Boban te nam otkrio zbog čega se odlučio za taj nenadani korak.

– Razgovarao sam s predsjednikom Uefe o problemu koji se dogodio tijekom posljednjeg sastanka Uefina Izvršnog odbora u Hamburgu. Riječ je o prijedlogu o izmijeni Statuta Uefe kako bi se Čeferinu na sljedećem kongresu, 8. veljače u Parizu, omogućila nova kandidatura nakon ovog mandata koji mu je trebao biti posljednji. Nakon što sam izrazio svoju najveću zabrinutost i potpuno neslaganje s načinom i samim prijedlogom, predsjednik Čeferin mi je odgovorio da za njega ne postoji nikakav pravni niti moralno-etički problem i da će bez ikakve sumnje nastaviti s tom, po mojem mišljenju, pogubnom idejom – poručio je Boban, pa nastavio:

Zvonimir Boban napušta Uefu zbog sukoba s Čeferinom

– Paradoksalno, upravo je Čeferin 2017. godine predložio i pokrenuo paket reformi koje su trebala zaštititi Uefu i europski nogomet od lošeg upravljanja koje je bilo modus operandi starog, pokvarenog i već toliko puta optuženog sustava. Glavne dvije točke reformi bile su da se ni predsjednik ni članovi Izvršnog odbora ne mogu kandidirati više od tri puta (12 godina) te je uveden starosni limit od 70 godina za sve članove Izvršnog odbora. Bila je to epohalna stvar za nogomet, ali i za njega samog. Tim činom Čeferin je zavrijedio poštovanje i respekt cijelog nogometnog naroda i javnosti te postao neupitan moralni autoritet, mnogima i putokaz za bolji i transparentniji nogomet. Njegov odmak od tih vrijednosti i izmjena glavnih reformi teško su razumljivi, posebno u ovo delikatno nogometno vrijeme.

Boban je, očito, jako razočaran postupkom Čeferina i smatra da je izigrao temeljna načela onoga za što bi se Uefa trebala zalagati, a to je transparentnost i poštenje te poštovanje Statuta.

– Dobro razumijem da ništa nije idealno, a ponajmanje ja. I dobro znam da puno puta moramo prihvatiti logiku kompromisa, ali kad bih bih prihvatio ovako tešku i krivu odluku i okrenuo glavu, išao bih protiv načela i općih vrijednosti u koje duboko vjerujem. Ne glumim nikakvog heroja, i dobro znam da su mnogi istog mišljenja – možda naivnog, ali sigurno ispravnog – poručio je Boban te za kraj zaključio:

– U ove tri godine odnos i suradnja s Aleksandrom i svim mojim kolegama u Uefi bili su izvrsni – hvala im na tome, želim im sve najbolje. Žao mi je i tužan sam, ali napuštam Uefu.

Odlazak Bobana sigurno je velik udarac za Uefu, ali i samog Čeferina. Shvatit će to vrlo brzo, jer u Bobanu je Slovenac imao sva ona znanja koja on kao odvjetnik i čovjek bez jakog nogometnog backgrounda nije posjedovao. No, Čeferin je očito krivo procijenio Bobana, nije shvatio da su bivšem vatrenom životni i moralni principi puno važniji od dobre plaće i visoke funkcije u Uefi. I zato će sada morati nastaviti bez njega...