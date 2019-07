Večernji doznaje tko će biti novi izbornik mlade reprezentacije!

Iako je načelno još prošle jeseni s HNS-om bio dogovorio produljenje ugovora, izborniku selekcije do 21 godine Nenadu Gračanu – odzvonilo je.

Presudio mu je neuspjeh reprezentacije na Europskom prvenstvu u Italiji, na kojemu je Hrvatska predvođena Benkovićem, Vlašićem, Šunjićem, Brekalom, Jakolišem... u tri utakmice u skupini osvojila samo jedan bod i prokockala plasman na Olimpijske igre u Tokiju.

Ne samo da predsjednik HNS-a Davor Šuker, razočaran nastupom malih vatrenih na EP-u, nije formalizirao dogovor s Gračanom niti mu se obratio nakon povratka iz Italije, nego je već u akciji dovođenja novog izbornika. Tako doznajemo da je Šukerova izbornička želja trener Lokomotive, 42-godišnji Goran Tomić.

‘Fokusiran sam na Rijeku’

I dok nam je njegov šef Božidar Šikić potvrdio da već razmatra ponudu HNS-a, Tomić nam je jučer u telefonskom razgovoru kazao da nikakva informacija o njegovu odlasku za izbornika do njega nije došla.

– Ja sam trener Lokomotive i fokusiran sam samo na utakmicu s Rijekom – kazao nam je Tomić.

Iz razgovora sa Šikićem razaznajemo veliku dvojbu šefa Lokomotive. S jedne strane, imponira i klubu i Tomiću mogućnost da preuzme mladu vrstu, jer ta funkcija znala je biti i odskočna daska za A vrstu (kao u slučajevima Slavena Bilića i Nike Kovača), dok s druge strane lokose dovodi u nezgodnu situaciju da već u startu prvenstva moraju tražiti novog trenera.

Goran Tomić u domaćim natjecanjima, na klupama Šibenika, Istre i Lokomotive, vodio je točno sto utakmica. S Lokomotivom je prošlu sezonu okončao na šestom mjestu, što je stepenica niže u odnosu na prethodnu sezonu. Tomić je usto radio i u čak četiri kineska kluba, među ostalim bio asistent i slavnome Svenu-Göranu Erikssonu.

Otvorenje sa Škotima

Šibenčanin je poznat je kao iznimno stručan, pedantan, radišan, profesionalan i ambiciozan trener, usto skroman, nenametljiv i nerazmetljiv. U Lokomotivu je došao u nezavidnom trenutku, u jeku razilaženja s Dinamom, pa je igrački roster kojim je raspolagao bio znatno slabiji nego u prethodnim sezonama.

Mlada reprezentacija (do 21) u rujnu kreće u novi kvalifikacijski ciklus, za EP 2021. godine, a u skupini će se natjecati s Grčkom, Litvom, Češkom i San Marinom. Prvu utakmicu igra sa Škotskom 10. rujna.

A koji bi igrači čekali Gorana Tomića u reprezentaciji? U nadolazećim kvalifikacijama pravo igranja imaju igrači nogometaši rođeni 1998. godine i mlađi, dakle dio kadra s nedavnog prvenstva u Italiji i San Marinu još uvijek bi bio nazočan.

Vratari bi bili Horkaš i Šemper, u obrani Kalaica, Vušković, Čolina, Bradarić, Sosa... u veznom redu Palaversa, Ivanušec, Majer, Moro, Bistrović, Lepinjica, Nejašmić... u napadu Marin, Kulenović, Delić, Čuže...

Pravo nastupa još uvijek ima i Josip Brekalo, no on je već u najozbiljnijim Dalićevim planovima u A reprezentaciji. Dolazak Gorana Tomića za izbornika bio bi završni čin rekonstrukcije stručnoga kadra u najvažnijim mladim selekcijama.

Prije Gračana smijenjeni su bili Robert Jarni i Ivan Gudelj pa od jeseni u nove kvalifikacijske cikluse kreću novi izbornici selekcije do 20 godina Ognjen Vukojević i selekcije do 19 godina Josip Šimunić. Tomislav Rukavina pak još u veljači ove godine bio je imenovan izbornikom reprezentacije do 17 godina. Tomićevo imenovanje očekuje se tijekom kolovoza.