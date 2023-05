Vatreni najavljuje spektakl: City je fascinantan, ali u Realu su 'životinje'

Ante Budimir javio nam se jučer ujutro nakon laganog treninga. Glavna priča u Osasuni ovih je dana finale španjolskog Kupa kralja koji je Budimirova momčad izgubila od madridskog Reala

– Finale je bio dobar. Kada primiš pogodak od Reala u prvoj minuti, onda to u pravilu ide u jednom smjeru. Zbog toga smo morali otvorenije krenuti i ostavili smo im dosta prostora. Svi znamo što je Real Madrid, no uspjeli smo se obraniti i vratiti u utakmicu. Usudio bih se kazati da smo u jednom trenutku izgledali bolje od njih. No teško je izdržati cijelu utakmicu, posebice ako ne stvaraš šanse. Nažalost, nismo izdržali. Dali smo maksimum, nije išlo.

Nije baš previše nedostajalo, da se neka lopta u završnici malo drugačije odbila...

– To je razlika u kvaliteti. Imali smo dvije situacije, jednu u prvom poluvremenu, a drugu u 93. minuti. Njima se kod drugog pogotka lopta odbijala i došla Rodrygu na nogu nakon Kroosova udarca. Da smo imali malo sreće...

Izdvojio je Budimir neke posebne dojmove.

– Prekrasno je bilo to ozračje na neutralnom terenu. Nešto posebno, moj prvi finale. Baš kao i prvi klupski finale u povijesti. Nisam ništa posebno promišljao uoči utakmice, puno sam puta već igrao protiv Reala.

Kako ste zadovoljni izvedbom protiv tako velike momčadi?

Oni su 'životinje'

– Čini mi se da sam odigrao dobro, osjećao sam se odlično. Imao sam dva udarca, da je ovaj jedan išao u okvir gola, teško da bi to njihov vratar obranio. Super sam surađivao s momčadi. Bili smo dobri i kompaktni. Real je momčad koja te u jednom trenutku pusti. U obrani igraju jedan na jedan pa dobiješ i malo više prostora. No fizički su životinje i dueli su uvijek teški.

Ne biste kazali da Real pada u ovom dijelu sezone, što mislite – jesu li spremni za završnicu Lige prvaka?

– Pred njima je najteža utakmica sezone. I mene zanima kako će izgledati protiv Manchester Cityja. Real se u jednom dijelu utakmice isključi i imaš dojam da nisu pravi, a u drugom trenutku polete i stvore nekoliko šansi ili lako postignu pogodak. A znaju se obraniti na poseban način i u najčešće neobičnim scenarijima. Po tome je Real najbolja momčad na svijetu, to mi je fascinantno. Oni su spremni na sve, a najbolji pokazatelj je utakmica s Liverpoolom. Nema ih nigdje, naprave takve pogreške, prime dva pogotka i onda u jednom poluvremenu zabiju četiri komada. Sigurno su ove sezone imali boljih trenutaka od trenutačne forme.

Koje su im najveće slabosti?

– Neće igrati Militao, Alaba je bio ozlijeđen i tek se vratio protiv nas. U obrani nemaju standardiziranu varijantu, kao što je to prema naprijed gdje se zna da su tu Benzema, Rodrygo i Vinicius. Ili u veznom redu gdje su glavni igrači Modrić i Kroos.

Koji vam se igrač kraljevske momčadi najviše dopao?

– Benzema je poseban i fascinantan mi je način na koji momčad s njim surađuje. U jednom se trenutku vrati po loptu na centar i onda je u pet sekundi opasan u šesnaestercu. Suigrači ga odmah traže. Isto tako, nevjerojatno je opasan Vinicius. Sviđa mi se ta njegova energija s kojom ide na igrača, čini veliku razliku – naglasio je Budimir.

No u polufinalu će im stajati veliki izazov, Manchester City koji ove sezone opet pomiče granice. Momčad Pepa Guardiole bit će posebno 'napaljena' na trofej u Ligi prvaka. Još im samo to nedostaje.

– Opet su na vrhu, svi kažu da će osvojiti Premiership. Fascinantni su im rezultati. Dominantni su, a praktički im je jedina promjena u momčadi Erling Haaland. Zanima me hoće li im taj nevjerojatni napadač biti dovoljan za Ligu prvaka. Samo to im nedostaje. S druge strane, teško su mogli dobiti težeg protivnika. Mislim da su podjednake šanse za prolazak. Možda je po formi Manchester City u prednosti, no Real ima naviku pobjeđivanja u velikim utakmicama, autoritet kluba i momčadi. No prošle sezone Real ih je dobio u polufinalu.

Jeste li nakon finala kupa popričali s Lukom Modrićem?

– Uspjeli smo se vidjeti. Malo smo komentirali utakmicu, generalno o svemu. Dobro je da se vratio, tih petnaestak minuta dobro mu je poslužilo. Vjerujem da će biti pravi, najvažnije je da bude zdrav.

Razgovarali smo o kvaliteti nogometa u Europi.

– Manchester City igra poseban nogomet. Sviđa mi se Real, posebno u ofenzivnom dijelu. Mogu stvoriti puno šansi protiv bilo koje momčadi. To je nešto posebno.

Što je to Barceloni na kraju bilo dostatno za novi naslov prvaka?

Real se mučio

– Barcelona je imala bolji ulazak u prvenstvo, dok se s druge strane Real mučio. Jedna od ključnih utakmica bila je ona protiv madridskog Atlética koju je Barcelona dobila nakon razdoblja ozbiljne krize. Posebice što je Atlético u tu utakmicu ušao s nizom od deset utakmica bez poraza. Xavi radi sjajan posao, opet teži posjedu i da budu opasni. Igraju nogomet koji je protivnicima zahtjevan. Ide im sve bolje. Imaju Roberta Lewandowskog koji je, unatoč svojedobnom padu forme, zabio tridesetak pogodaka. Vidjet ćemo hoće li se ovo ljeto pojačati Messijem.

Koliko ste zadovoljni svojom igrom ove sezone, kvantitetom i kvalitetom?

– Sezona je do sada bila specifična. Nisam zadovoljan učinkom. Želim imati što bolju statistiku, biti u što više prilika. No neke mi se stvari ove sezone i nisu poklopile, učinak je slabiji nego prošlih sezona. Imamo još pet kola do kraja. Ušli smo u finale kupa, imamo priliku sezonu završiti u borbi za Europu. To može na kraju opet biti odlična sezona ako nam se poklope neke stvari. Važno mi je da sam u momčadi i da imam kontinuitet. Naravno, očekujem više od sebe jer znam da to mogu. Ovih pet kola jako nam je važno – zaključuje Budimir.

Nisam pričao s Dalićem, ponosan sam ako mogu pomoći Hrvatskoj

Ante Budimir nije bio na zadnjem okupljanju reprezentacije koju uskoro očekuje završnica u Ligi nacija.

– Odlično je što smo u poziciji osvojiti to natjecanje. Bit će nam to povijesna prilika. Nisam ništa govorio Španjolcima oko našeg eventualnog sraza.

Nada li se da će ovaj put biti među kandidatima Zlatka Dalića?

– Nisam još razgovarao s izbornikom Dalićem. Kao i uvijek, treniram i radim. Reprezentacija je posebna stvar i na okupljanje želiš ići ako možeš. Nemam neka posebna nadanja ni očekivanja. Ako mogu pomoći reprezentaciji, to me čini ponosnim – zaključio je Budimir.