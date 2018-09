Valent Sinković: Hrgoviću je drago da ne mora boksati sa mnom, zna kako bi prošao

Braća Valent i Martin Sinković u subotu ujutro ponovno su nas razveselila! Naši zlatni veslaći osvojili su peto svjetsko zlato, ovoga puta u disciplini dvojac bez kormilara.

Nakon povijesnog uspjeha posjetili su našu redakciju i gostovali na Večernji TV-u.

- Nadamo se da ovo nije kraj, tek smo u najboljim godinama, rekao je Valent, a nadovezao se Martin:

- Promijenili smo disciplinu jer smo željeli novi izazov. Već smo osvojili europsko i svjetsko zlato, nadamo se da ćemo to uspjeti napraviti i na Olimpijskim igrama pa da zaokružimo tu veliku priču.

U veslanju su završili sasvim slučajno.

- Brat Matija je vidio to na televiziji i želio se okušati u tome. No, to je bio kajak, a mama je slučajno nazvala veslački klub. Tako je on završio u veslanju, vrlo brzo je njegovim putem krenuo Martin, a onda i ja. I želimo mu zahvaliti na tome, rekao je Valent.

- Ja sam 2008. godine prešao u seniore, sjeli smo u dvojac na pariće i vidjeli smo da smo dosta brzi pa sam ja tad već počeo razmišljati o tome da bismo mogli osvojiti olimpijsko zlato jednog dana, prepričao je Martin.

Valent Sinković i naš poznati boksač Filip Hegović odlični su prijatelji, čak i kumovi, pa se našalio na njegov račun.

- Njemu je drago da ne mora boksati protiv mene jer zna kako bi prošao. Još bi i brat uskočio, mi bi ga veslom namlatili, rekao je uz osmijeh Valent Sinković.

A što su još rekla zlatna braća, pogledajte u našem videu.