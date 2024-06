Prvo obraćanje Gennara Gattusa u Splitu: Natjerat ću igrače da poštuju grb Hajduka

Gennaro Gattuso predstavljen je kao novi trener splitskog Hajduka. Kao igrač je velika legenda Milana i veliki ratnik na terenu, a i danas je jedan od najoštrijih trenera na svijetu.

Legendarni Gattuso sletio je u ponedjeljak na splitski aerodrom. Gattusa su u zračnoj luci dočekali sportski direktor Nikola Kalinić i predsjednik Ivan Bilić.

Talijan je u igračkoj karijeri osvojio svjetsko zlato s reprezentacijom 2006. u Njemačkoj, u Milanu je proveo čak 13 godina od 1999. do 2012. godine. U tom periodu osvojio je dvije Lige prvaka (2003. i 2007.), dvije nacionalne lige (2004, i 2011.) i Svjetsko klupsko prvenstvo 2007., a u periodu od 2005. do 2008. je bio nominiran za najbolju 11-oricu prema FIFPro.

46-godišnji Rino je karijeru završio 2013. godine u Sionu s navršenih 35 godina, a tamo je i započeo trenersku karijeru. Svoj Milan vodio je u razdoblju od 2017. do 2019. i nije se baš proslavio. Hajduk će mu biti već deveti klub u trenerskoj karijeri.

Prvi se medijima obratio predsjednik Hajduka Ivan Bilić.

- Veliko mi je zadovoljstvo što vam možemo predstaviti jedno ogromno trenersko ime, s velikim iskustvom. Jako nam je drago što smo uspjeli potpisati ugovor s njim do 30. lipnja 2026., on će doći s još pet članova svog tima. Proces je trajao otprilike dva mjeseca, jedan dio procesa je bio i odabir sportskog direktora.

- Mediji su dosta nagađali o imenima. Kao klub nismo izlazili s imenima i mislimo da je to bilo ispravno. Jako velik dio procesa bio je i sam Nikola.

Nakon Bilića, javnosti se obratio i Nikola Kalinić.

- Čast mi je što je s nama bivši veliki igrač i trener koji je vodio velike klubove, kao i moj bivši trener. Želim mu sve najbolje u klubu i da svojim znanjem i karakterom pomogne koliko god je moguće. Inzistirao sam na njemu jer nam trebaju rad i disciplina, a to dobivamo s njim.

Najočekivani trenutak konferencije je konačno došao na red, svoje prve riječi pred hrvatskim medijima je kao trener Hajduka rekao Gennaro Gattuso, koji je uz prevoditelja pričao na talijanskom jeziku:

- Hvala vam što ste došli na ovu presicu. Hvala predsjedniku Hajduka i gospodinu Nikoli. Pružena mi je velika mogućnost da radim ovdje i da pokažem svoje nogometna znanje. Između ostaloga, volim i izazove, a Hajduk je izazov. Pričali smo o svemu i napravili jedan dobar posao.

Nakon uvodnih riječi novinari su počeli postavljati Gattusu pitanja, a prvo je bilo oko njegovog sustava igre.

- Imam više od 400 utakmica u trenerskoj karijeri. Najviše volim igrati 4-3-3 ili 4-2-3-1. Dosta je to varijabilna situacija jer igramo četiri puta sa svim momčadima u prvenstvu. Najbitnije je da dođemo do pobjedničkog mentaliteta. Tko će igrati, vidjet ćemo tijekom prvenstva. Moramo poštivati i budžet koji klub ima.

Zbog Eura nam fale tri igrača, oni će dobiti desetak dana više da se odmore. Jedna je stvar vidjeti igrače videu, a druga je uživo. Na meni je da u idućih par dana i tijekom priprema odlučim tko će sve igrati.

Nakon prvog pitanja za Gattusa, pitanje je dobio sportski direktor Kalinić, a odnosilo se na njegove izjave oko jezika i stranaca s prve pressice.

- Što sam ja rekao na zadnjoj konferenciji? Jesi pratio? Ja sam rekao da ako trener bude Hrvat da neće pričati engleski - rekao je Kalinić.

Je li ovo najskuplji trener Hajduka, pitanje je postavljeno predsjedniku Biliću.

- Mislim da nije. Uklapa se u naš budžet. Pretpostavljamo da je pristao na manje uvjete nego što je mogao imati na nekim drugim mjestima - rekao je Ivan Bilić.

Je li moguće dovesti Raktića ili Džeku?

- Imam popis igrača koje želim. Ne bi bilo fer govoriti o imenima. Svi oni imaju svoje klubove. Tražit ćemo pojačanja, vidjet ćemo koliko će to biti moguće. Neću dovoditi reda radi - odgovorio je na pitanje Kalinić.

"Znate li da Hajduk već 19 godina nije bio prvak? Jeste li razgovarali s Livajom i Perišićem?", upitali su novinari Gattusa:

- Treniram već 11 godina, osvojio sam jedan Kup Italije i promociju s Pisom. Moramo sagraditi pobjednički mentalitet. Igrači moraju imati poštovanja prema grbu koji nose na dresu. To ću pokušati sagraditi i natjerati igrače da budu takvi. Razgovarao sam s nekim igračima, nije na meni da otkrijem s kim. Neke stvari moraju ostati između nas. Nikola je bio moj igrač, imali smo nekad problema i nekad je išao ranije na tuširanje, ali odmah smo to riješili oči u oči. Nogomet je ozbiljna djelatnost, mora se graditi na disciplini. Igrači moraju imati respekta prema radu, a ne da se boje mene - rekao je legendarni Talijan.

Gattuso se potom dotaknuo svojeg rada u užarenim i zahtjevnim sredinama, pa u tom kontekstu pričao i o Hajduku i Splitu

- Drago mi je doći ovdje. Uvijek sam radio u užarenim atmosferama, Marseille, Napulj... Bila mi je želja doći ovdje, imao sam izdašnih ponuda iz Saudijske Arabije, mogao sam raditi u Italiji, ali ipak sam odlučio doći u užarenu atmosferu kao što je sami Split. Poljud je strukturalno nažalost takav kakav je, ali na svakoj utakmici je 20 do 25 tisuća navijača. Sada moramo izgraditi pobjednički mentalitet.

Može li Gattuso naučiti igrače da budu čvršći, agresivniji i povezaniji?

- Morate shvatiti u kakvom se ambijentu nalazimo. Ovo je posebni okoliš u kojima se nalazi posebni mentalitet. Igrači ponekad osjećaju kao da dres i lopta imaju po 100 kilograma. To se mora promijeniti. Moramo pronaći karakteristike lidera, to će se vidjeti tijekom narednih dana i tijekom sezone - rekao je novi trener Hajduka.

Puno su novinari na konferenciji pričali o Gattusovom 'ratničkom' karakteru u igračkim danima, a Talijan je ipak imao nešto drukčiju poruku.

- Svi me pitate o mom karakteru. Ja kao igrač i ja kao trener smo dvije različite osobe. Volim imati posjed lopte, volim moderan nogomet. Moramo se postaviti kao jedna velika obitelj. Obitelj nije samo 25 igrača, obitelj su svi. Razgovarao sam sa stožerom, oružarima, doktorima, fizioterapeutima... Svi moramo težiti jednom cilju, a to je uspjeh. Volim i cijenim rad. Što se tiče ostalih stvari, kao da imamo samo jedan teren za trening, to su alibiji. Treba vremena da se dobije neka igra, ali vremena je malo. Uskoro nam stiže europska utakmica. Taj način igre trebamo pokrenuti u par dana - istaknuo je Gattuso.

Ne morate govoriti o imenima, ali na kojim biste se pozicijama htjeli pojačati?", bilo je jedno od pitanja

- Moramo biti svjesni da je u ovom trenutku prioritet prema naprijed. To su krila, lijevo i desno krilo. Moramo vidjeti situaciju s Perišićem. Što se Brekala tiče, moramo biti svjesni da je on igrač Fiorentine, vidjet ćemo hoće li on ostati. Volim igrati 4-2-3-1, Livaju vidim kao desetku. To su stvari na kojima ćemo poraditi.

Potom je Gattuso odgovorio na pitanje kako mu se sviđa u Splitu:

- Samo se osvrnite, svaki zid ima toliko murala, zastavice su u svim dijelovima grada. Zato sam i odabrao ovo mjesto, kao jedan od razloga. Ovo je za mene izazov, radio sam u velikim europskim klubovima gdje je infrastruktura bila sve, imali su sve. Ovdje mi to fali, nema tolike infrastrukture. To je jedan dodatni izazov, pogledajte gdje sam rođen, u ribarskom mjestu. Bilo je logično da odaberem jedan klub na moru. Došao sam i zbog fanatičnih navijača, upravo zbog toga svega bio je lagan odabir - istaknuo je.

18.06.2024. Split

"Koliko je normalno da se toliko priča o disciplini, ne bi li se to kod igrača trebalo podrazumijevati?", bilo je pitanje za Nikolu Kalinića

- Dobro ste rekli, u svakom normalnom klubu imaš rad i disciplinu. Moraš poštivati klub koji te plaća. Svatko mora misliti o sebi, da je na svakom treningu na sto posto i da živi za pobjedu. Ne bi uopće trebalo razgovarati o tome - rekao je sportski direktor, a zatim pričao o potencijalnoj prodaji igrača:

- Sigurno je da živimo od prodaje, tako da ćemo morati prodavati da dovedemo igrače. Sve će se događati iza Eura, imamo vremena. Velike europske lige počinju s pripremama sredinom sedmog mjeseca. Ima vremena, iako se nama žuri zbog europskih kvalifikacija. Nećemo dovoditi igrače radi reda pa da ih se poslije ne možemo riješiti - poručio je Kalinić.

Nekoliko je Talijana treniralo i trenira u HNL-u, a i nekoliko je Splićana bilo uspješno u Serie A. Je li Gattuso pričao s kim prije dolaska u Hajduk i posavjetovao se?

- Pričao sam s Igorom Tudorom, ali ključna osoba bio je Anthony Šerić. On je bio odlučujući kliker. Znam situaciju s kojom su se susretali drugi kolege ovdje u Hrvatskoj. Ne zna se jezik, treba vam prevoditelj. Svi kažu da mi je nadimak "željezni narednik". Ma koji željezni narednik? To je bilo davno, kad sam bio igrač. Ja najviše cijenim rad. Ovdje se ne igra tenis, igra se momčadski, a ne pojedinačno. Momčad mora znati tko igra od prvih 11, a tko je na klupi. Tko je na klupi se mora pomiriti s tim.

Ako netko misli da može igrati mali nogomet sa svojim prijateljima iza kuće, to nema šanse. Mi smo profesionalci i tako se ne smije ponašati u ovom trentuku.

Legendarni Talijan je pričao o svojem stručnom stožeru u Hajduku.

- Moj stručni stožer sastoji se od pet mojih kolega. Imamo i tri lokalca. Počevši od moje desne ruke, Luigi Ricco. Skupa smo 11 godina. Promijenili smo oko osam do devet momčadi. Trener vratara je Roberto Perrone, skupa smo od Napolja. Njegov pomoćnik je Darko Franić, lokalac. Kondicijski treneri su Bruno Dominici i Dino Tenderini. Za rehabilitaciju je zadužen Antonio Plenča. Video-analitičar je Marco Sangermani i lokalac Bruno Baćina. To što je moj stručni stožer prihvatio doći sa mnom ovdje mi daje dodatan vjetar leđa.

"Po čemu želite da Vas navijači Hajduka i Splićani pamte za 15 godina?", upitali su novinari Gattusa.

- Ne možemo odmah pričati o tome što će biti za 15 godina. Nisam ni došao, a postavljate mi to pitanje. Avantura tek treba početi. Želim da me upamte da sam dao kreativnost igri, da sam ostavio igračima osjećaj pripadnosti. Navijači prepoznaju kada igrači daju sve od sebe - rekao je Gattuso.

Koje hrvatske igrače najviše pamti Gennaro Gattuso?

- Robert Prosinečki i Boban, ali i Bokšić... To su igrači, ne samo Modrić i Perišić, Bobana sam prvo gledao, pa smo dijelili svlačionicu. Bio sam i s Rapaićem, on je bio samo kava i duhan... Već sam vidio totalnu suprotnost od onoga kako sam trebao odrastati.

U srijedu će Gattuso upoznati igrače i s njima krenuti u pripreme za novu sezonu.