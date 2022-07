UŽIVO UŽIVO Rijeka u Švedskoj želi nadoknaditi zaostatak i proći u treće pretkolo

Na Twitteru se pojavila informacija da je uoči utakmice zamalo došlo do sukoba između navijača švedske i hrvatske momčadi. Navodno su švedski huligani pokušali napasti navijače Rijeke, ali ih je u tome spriječila policija.

UECL. 28.07.2022

Djurgarden - HNK Rijeka.



Djurgarden tried to attack HNK Rijeka before the match, but the police separated the two groups. pic.twitter.com/ZcLhtrNAbL