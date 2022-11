UŽIVO NIZOZEMSKA - EKVADOR 1:1 Ekvadorci došli do izjednačenja, zabio je Valencia

Gol Ekvadora. Valencia je zabio nakon odbijanca. Prvo je pucao Estupinan.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Netherlands v Ecuador - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 25, 2022 Ecuador's Enner Valencia celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Pedro Nunes Photo: PEDRO NUNES/REUTERS