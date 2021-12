Ždrijeb osmine finala Lige prvaka! Messi i Ronaldo jedan protiv drugog

Plasman u osminu finala Lige prvaka nisu izborili moćni klubovi kao Barcelona, Milan, Leipzig, Porto, Borussia (D), Atalanta... i samo su tužno promatrali ždrijeb u Nyonu od 12 sati, gdje su drugi velikani doznali protiv koga se bore za četvrtfinale.

U "bubnju" su kao nositelji pobjednici skupina Ajax, Bayern, Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United i Real Madrid. A osminu finala igrat će i Atletico, Benfica, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Salzburg, Sporting i Villarreal.

Foto: Uefa

Utakmice su na rasporedu 15. i 16. veljače, odnosno 22. i 23. veljače, a uzvrati tri tjedna kasnije. Domaćin u prvoj utakmici je nositelj. Također, sve utakmice počinju u 21 sat.

Kao i proteklih godina, momčadi iz istih država ne mogu igrati jedna protiv druge, kao ni momčadi koje su bile zajedno u skupini.

Inače, treba spomenuti i da je UEFA ovom prigodom predstavila Adidasovu loptu kojom će se igrati utakmice faze na ispadanje.

Where new stories start ✨



Introducing the official @adidasfootball match ball for the 2021/22 knockout stage! 🤩



Inspired by the starless White Nights of St. Petersburg summers 🇷🇺🌇#UCL pic.twitter.com/aYn4dc2AqO