UŽIVO Idemo, Hrvatska! Kauboji love pobjedu protiv Angole

Bit će to 12. susret naših rukometaša protiv jedne od afričkih reprezentacija. Do sada smo na svjetskim prvenstvima igrali protiv Egipta, Tunisa, Alžira, Maroka i Nigerije, a sada prvi put igram protiv Angole. U dosadašnjih 11 susreta pobijedili smo u deset, a samo smo jednom igrali neodlučeno. Bilo je to u osmini finala SP-a na Islandu 1995. godine kada je susret nakon dva produžetka završio 25:25, a prošli smo boljim izvođenjem sedmeraca.