UŽIVO Dinamo kreće u novi europski pohod, uskoro stižu sastavi

Dinamove nade otvorili su nastup u skupini C juniorske Lige prvaka pobjedom 1-0 protiv Atalante u susretu igranom na Hitrec-Kacianu. Pogodak odluke zabio je Bernard Karrica u 49. minutib iše pročitajte OVDJE.

Dinamo je do nastupa u skupini Lige prvaka izbacio gruzijski Saburtalo, mađarski Ferencvaros te norveški Rosenborg. No rezultati nekih utakmica u kvalifikacijama te ispadanje favorita (kijevskog Dinama, Basela, Kopenhagena, Celtica i Porta) gurnuli su plave u treću jakosnu skupinu. Dosad je Dinamo bio veliki autsajder u oči nastupa u elitnom razredu, ali to više nije.