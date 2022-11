UŽIVO Kramarić govorio o odnosu s Dalićem i otkrio svog favorita: Možemo ponoviti Rusiju, prvak će biti Brazil

Još samo dva dana dijele hrvatsku nogometnu reprezentaciju od prvog nastupa na svjetskom prvenstvu u Kataru.

Vatreni igraju u srijedu od 11 sati po našem vremenu protiv momčadi Maroka, a do tada se pripremaju u svom kampu u Dohi.

Press konferenciju će u kampu Al Ersal 3 odraditi dva bundesligaška reprezentativca (Stuttgart, Hoffenheim) Borna Sosa i Andrej Kramarić.

- Lijep je osjećaj, sigurno malo drugačiji nego ijedno drugo natjecanje ili utakmice. Ipak je Svjetsko prvenstvo jednom u četiri godine i tu se sastaju najbolje reprezentacije svijeta, samim time predstavlja jako kvalitetno natjecanje kojem se svi veselimo. Jedva čekam da odigramo tu prvu utakmicu, da vidimo tu atmosferu na stadionima. Mene osobno zanima kako to izgleda i naravno, nadamo se što boljem rezultatu - kaže Borna Sosa.

>> VIDEO: Dok u Hrvatskoj pada snijeg, Vatreni treniraju na velikim vrućinama, ali u dobrom raspoloženju

- Motivirani smo svi skupa, pripremljeni za svaku utakmicu. Uvijek govorimo od početka da općenito treba imati malo sreće u životu, tako treba i u nogometu, kao što smo imali u Rusiji. Imamo prave igrače, mislim da možemo ponoviti rezultat iz Rusije, ali je glupo o tome pričati i to najavljivati. Skupinu možemo proći, a onda dalje što bude. - optimističan je Andrej Kramarić.

- Da sam trener, odgovorio bih na to. Kako nisam trener, ne mogu odgovoriti na to. A dečki ne bi bili tu da nemaju fenomenalnu kvalitetu, svi znaju o kakvim se igračima radi. Hrvatska je puna potentnih, kvalitetnih, psihčki jakih igrača koji su spremni igrati na Svjetskom prvenstvu. - poručio je Krama o svojim suigračima iz napada.

- Mislim da 95 posto nogometaša svjesno da je Messi najbolji igrač koji je ikad igrao i kročio nogom na teren, neće se takav igrač roditi. Zato navijam za njega, ali u nekim svojim računicama mislim da će biti Brazil. - ponovio je činjenicu da je Brazil njegov favorit za naslov svjetskog prvaka.

- Važna mi je podrška trenera, kao i svakom igraču. Osjećam se slobodniji na terenu, želim dati sve na terenu i imati razlog za slavlje. - kaže napadač Hoffenheima o odnosu s izbornikom Dalićem.

- Emocije prolaze kroz mene još od generacije U-14 kad sam igrao za Hrvatsku, pa U-15, pa Svjetsko prvenstvo u Čileu. A sad ovaj SP, to je ostvarenje najvećeg cilja, san za svakog igrača. Presretan sam i jedva čekam da sve krene. Što se tiče energetskog dijela, bolje je da je sad nego na kraju sezone, ali igrači koji su dobili manje ili veće ozljede nisu se stigli oporaviti do početka jer je puno manje vremena između klupskog dijela sezone i SP-a. Ali svi smo zdravi i puni energije za početak. - rekao je Sosa pa se osvrnuo na mogući pritisak uoči Maroka.

- Mislim da je pritisak najveći za prvu utakmicu. On nas prati cijelu karijeru, ali početak je uvijek najvažniji i najstresniji. On te odredi za poslije. Puno je lakše ako pobijediš prvu utakmicu. Vidjet ćemo uvjete na stadionu, ali bilo bi lijepo dobiti prvu utakmicu. To nam je cilj i idemo u srijedu po tri boda.