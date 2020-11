Uvjerljivo drže vrh na tablici lige, ali su došli trenirati i tijekom slobodnog dana

U nedjelju su svladali Fiorentinu 2:0 i uvjerljivo ostali na vrhu talijanske Serie A (pet bodova prednosti), a po igrama se čini da je ove sezone Milanu samo nebo granica.

Iako su talijani već krenuli pisati da su rossoneri favoriti za naslov prvaka u Italiji, oni se ne žele zavarati takvim očekivanjima te ističu da je cilj ulazak u Ligu prvaka, nešto što Milan dugo čeka.

According to Sky Sport, #ACMilan players showed up at Milanello today to train on their day off. https://t.co/Z9sZ4HOVtn #Milan #SerieA #Calcio pic.twitter.com/34DSF6OqGp