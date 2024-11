VIDEO Bivši vatreni: 'Dinamo neće zastati u Ligi prvaka. Hajduk zbog toga nije u prednosti'

Dinamo je u četvrtome kolu Lige prvaka s 1:4 svladao Slovan iz Bratislave. Zagrebačka momčad je na gostovanju sjajno odigrala te golovima Darija Špikića, Petra Sučića i Sandra Kulenovića došla do nova tri boda. S ukupnih sedam osvojenih bodova, plavi trebaju još jednu pobjedu da dođu do gotovo stopostotnih šansi za plasman u iduću fazu natjecanja, a najbolja prilika za to bit će protiv Celtica u prosincu. Obzirom na početak i traumatičan poraz protiv Bayerna (9:2), velik je ovo zaokret za hrvatskog prvaka. Zbivanja će u studiju Večernjeg lista prokomentirati Nikola Pokrivač, nekadašnji igrač Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije.

"Nisam mislio da ću igrati niže lige, ali nakon svega, dobro mi je i pokušat ću igrati što dulje. Sigurno i one imaju čari. Kad vratim vrijeme da nije bilo svega toga, ne bih došao do Dinama, Varteksa i reprezentacije. Nije mi ispod časti. Ima svoje prednosti. Nitko ne prigovara. Možeš popiti pivicu u miru. Uživam u mirovini", započeo je Pokrivač.

"Kada je Dinamo izjednačio bila je to jednosmjerna utakmica, mogli su još zabiti. Dinamo je bio favorit. To je pravi put i čestitam im. Još ima četiri utakmice i siguran sam da to neće stati. Nisam se bojao nakon gola. Sreća je da su ga primili tako rano. Na vrijeme su se vratili", rekao je o Dinamovoj velikoj pobjedi.

"Dinamo ima velik roster i kvalitetu. Igranje na tri fronta nije prednost za Hajduk. Mogu staviti svakog i igrat će isto kao prvih jedanaest. Sigurno da to nije jednostavno, ali oni tako igraju stalno. To je normalno kad igraš u Ligama petice. Čovjek se navikne. Nema nekog odskakanja u kvaliteti. Jedni su igrali jučer, drugi će igrati protiv Gorice. Imaju vremena za oporavak i neće biti problema", kazao je o gustom rasporedu Dinama.

"Vidim da je Kulenoviću mjesto u Dinamu. Može igrati u prvih jedanaest. On zabija u Ligi prvaka i HNL-u. Sigurno nije slučajno tu gdje je. Ako ovako napravi sigurno je vrijeme za reprezentaciju. Poziv ga neće zaobići, samo ne smije gubiti vjeru i nadu", rekao je o Sandru Kulenoviću koji se nameće kao jedan od najboljih hrvatskih golgetera.

"Nema ljepšeg osjećaja, nego doći na lijep stadion. Prvo što su čelni ljudi i igrači Monaca pitali bilo je: 'Što je sa stadionom?' To se povlači već godinama. Treba se nadati i hrvatski nogomet to zaslužuje. Tu je reprezentacija i njeni uspjesi. Nije na meni za pričam, ali hrvatska zaslužuje stadion", smatra Pokrivač.

"Dalić je bio jedan od mojih prvih trenera. Ne bih bez njega postigao to što jesam. On je sve sam postigao. Pokazao je da zna iz natjecanja u natjecanje. Nadamo se najboljem dolje u Splitu", rekao je o svome odnosu sa Zlatkom Dalićem pa nastavio: "Znam ga od kada me uveo u prvu ekipu Varteksa. Bio je skroman. Čestitam mu na svemu što je napravio. Sve je stvorio sam svojim radom i skromnošću."

Na kraju se svrnuo na igru Kyliana Mbappéa na igru Real Madrida koji je jučer poražen od Milana. "Ne izgledaju dobro. Sigurno je napravio puno do sada, ali svakome treba vremena da se prilagodi, no previše su platili da bi ga čekali. To je prevelik klub da bi kriza dugo potrajala. Nadam se da će brzo izaći iz toga i početi pobjeđivati. Sigurno im nedostaje Toni Kroos. On i Luka bili su vezni red kakvog više neće biti. Ekipu treba ponovo graditi."

