Uoči Međunarodnog dana kretanja za zdravlje hodat će se 105 km u 24 sata

Uoči Međunarodnog dana kretanja za zdravlje (10. svibnja) grupa entuzijasta odlučila se na pothvat koji u najmanju ruku intrigira. Naime, Roman Lončar uz petero svojih prijatelja prehodat će 105 kilometara u 24 sata.

Zašto 105, pitate se? Pa iz čiste simbolike datuma 10.5. koji žele obilježiti. Pod nazivom "#105 za bolji svijet" njihova priča krenut će 7. svibnja u 10 sati ispred maksimirskog stadiona.

Glavni akter Roman bio je igrač Dinama u juniorskoj kategoriji, a ljubav prema klubu ove entuzijaste ponukla je da krenu baš od plavog hrama. Cilj se čini jednostavan - svoju rutu trebali bi završiti 24 sata nakon starta na Trgu bana Josipa Jelačića.

Romanu, koji će hodati do Krškog i nazad, na dijelovima puta priključivat će se Dunja Dujmović, Tea Lončar, Dražen Dolenec, Mario Beber i Robert Nagusch.

Razgovarali smo s jednim od članova grupe koji nam je rekao i otkud ideja za ovako nešto:

- Ideja postoji već dulji period i bilo je tu već pothvata hvale vrijednih, hodanja na 50 kilometara, 60 km, 70 km, ali i 80km. Osim toga Roman i ja smo u tom hodačkom ritmu, a njemu to nije prvi pothvat, cilj mu je 100 km. Ovo je ujedno i najava za humanitarku koju ćemo prohodati u rujnu, 108 kilometara u 24 sata - priča nam Robert.

Ono što žele postići je i pomoći mladima:

- Cilj je skrenuti pozornost na kretanje povodom Međunarodnog dana kretanja za zdravlje i potaknuti ljude na kretanje. Plan je da mlade ljude izvučemo van, da nisu samo okupirani tehnologijom, nego da se bave sportom pa makar i rekreativno. Osim toga Roman je osoba s fizičkim oštećenjima, imao je dva karcinoma i cilj je pokazati ljudima da nema prepreka.

Pripreme za ovu rutu nisu bile posebne, jer kako kaže, to je stil života.

- Roman hoda stalno, različite dionice. Ima i svoju Facebook stranicu Cipelcugom kroz Hrvatsku. Ova ruta je ravničarska i ne bi mu trebala biti problem. U 2021. godini prehodao je 3354,35 km, dnevni prosjek hodanja bio je 9.19 km. Što na zemljopisnoj karti izgleda jako dobro, usporedbe radi to je udaljenost kao od Zagreba do grada Ufa u Rusiji.

A možda ovo već nekog potakne pa se Romanu priključi i više od ovih petoro prijatelja...