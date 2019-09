Ukrajinka Svitolina prva polufinalistica

Ukrajinka Elina Svitolina (WTA - 5.) postala je prvom polufinalisticom ovogodišnjeg izdanja US Opena, nakon što je u četvrtfinalnom dvoboju odigranom u utorak na Arthur Ashe stadionu u New Yorku svladala Britanku Johannu Kontu (WTA - 16.) sa 6-4, 6-4.

Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj i četvrta pobjeda 24-godišnje ukrajinske tenisačice, kojom se Svitolina probila do svog prvog polufinala na US Openu, drugog na Grand Slam turnirima, nakon što je do polufinala stigla i prije dva mjeseca u Wimbledonu.

Rasplet oba seta bio je identičan. Svitolina je napravila 'break' za 3-2, potom odmah izgubila servis, da bi 'breakom' za 4-3 osigurala ključnu prednost. Za pobjedu je Ukrajinka napravila samo 13 neforsiranih pogrešaka, dok ih je Konta imala čak 35.

Svitolina će u meču za finale igrati protiv bolje iz dvoboja Amerikanke Serene Williams i Kineskinje Qiang Wang, koji je na rasporedu u 1 sat iza ponoći po srednjoeuropskom vremenu.

U srijedu će se za polufinale boriti i jedina preostala hrvatska predstavnica u pojedinačnoj konkurenciji, Osječanka Donna Vekić. Njezin dvoboj protiv Švicarke Beline Benčić na rasporedu je kao prvi na stadionu Arthur Ashe, s početkom u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu.