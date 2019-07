Ukić: Od NBA ugovora na davanja ode 50 posto

Odlukom da se zahvali na ponuđenom trogodišnjem ugovoru od Utah Jazza vrijednom 15 milijuna po sezoni i da se vrati u Europu, Nikola Mirotić uskomešao je europsko košarkaško tržište.

A tektonski poremećaj, nemale magnitude, bio je i njegov izbor europskog kluba u koji će se vratiti.

Naime, Crnogorac sa španjolskom putovnicom izabrao je za svoju destinaciju Barcelonu, a ne Madrid gdje je, u Realovoj školi, košarkaški odrastao od svoje 14 godine.

Igranje u Europi ima i benefite

Sve to govori da se i u Europi može jako dobro zaraditi, pogotovo oni igrači koji su za NBA pojmove osrednji, a nisu zadovoljni minutažom.

Osim rekordera Mirotića, najplaćenijeg europskog košarkaša u europskim klubovima ikada, s godišnjom plaćom od 5,4 milijuna USD, Barca će sljedeće sezone imati još jednog igrača u Top 10 najvećih euroligaških plaća.

No, osim povratnika iz NBA lige Alexa Abrinesa (2,0 milijuna USD po sezoni) tu je i francuski branič Thomas Huertel kojeg je ovaj klub odlučio zadržati po cijeni od 1,85 milijuna USD po sezoni.

Od desetorice najbolje plaćenih euroligaških igrača, samo realovac Llull (2,3 milijuna USD) i Fenerov Grk Sloukas (2,0 milijuna USD) nisu igrali u NBA ligi, što također govori o tome da je za neke i Euroliga zapravo Eldorado, a da ima nešto i u “radosti loptanja među obručima”, odnosno odgovarajućoj minutaži.

Dakle, i igranje u Europi ima svoje financijske benefite. Naime, dok se na Starom kontinentu ugovori dogovaraju u netto vrijednosti, u NBA ligi se vama isplaćuje bruto ugovori pa vam u nekim saveznim državama otpadne i više od 40 posto na poreze.

I dok u SAD-u vi sami morate voditi računa o iznajmljivanju stana u kojem ćete živjeti i o automobilu kojeg ćete voziti, u Europi sve to, pa i prehranu u kakvom dobrom restoranu, rješava klub.

Naravno, kada potpišete četverogodišnji ugovor vrijedan 73 milijuna USD, kao što je to učinio Bojan Bogdanović, onda vam se isplati igrati u NBA jer i onih 50 posto od toga koji odu na porez i druga davanja novac je koji još uvijek ne možete dobiti u Europi.

– Nitko od spomenutih igrača, osim Mirotića, ne bi dobio taj novac u NBA. Recimo, De Colo je već godinama jedan od najboljih bekova u Europi, a u NBA ligi bio bi samo jedan od bekova u rosteru koji bi se žestoko morao boriti za svoj status. Jedini igrač koji je mogao ići tamo, a odbio je svjesno, bio je Llull.

Drugi su otišli tamo i da su uspjeli, ostali bi i zarađivali. Od svih ovih jedino je Mirotić sigurno mogao igrati u NBA, no Europa je bila njegov odabir jer je procijenio da će mu zanimljivije biti igrati u Barci, no i on ima svoju računicu jer svaki NBA ugovor prikazuje se u bruto iznosu i odmah ga možete podijeliti s dva – komentira Roko Ukić, dugogodišnji kapetan hrvatske reprezentacije koji ima iskustvo igranja u NBA ligi, ali i u nizu euroligaških klubova.

Na sve utječe i razvojni NBA

Na ovu temu razgovarali smo i s jednim košarkaškim menadžerom koji nas je zamolio za anonimnost, ali nam je ponudio ovako razmišljanje:

– Svako tržište se samostalno formira pa tako i cijene, a na ugovore u Europi utjecali su i ugovori u tzv. razvojnoj NBA ligi, ali i u Kini.

U NBA-u su sada aktualni takozvani dvosmjerni ugovori koji znače da igrač može igrati i za NBA momčad i za njihovu razvojnu momčad i ako neki igrač ima ponudu od 400 tisuća USD, ostat će mu 200 tisuća i on će sam sebi reći bolje je da sam tu, na oku NBA trenerima pa je postalo teško doći do pravih igrača.

U Kini pak imate 16 momčadi koje ti također uzmu 30 igrača od po, u prosjeku, milijun dolara. Dakle, nitko ove igrače u Europi ne bi platio toliko da ne mora, no za tu cijenu ih jedino mogu dobiti. S druge strane igrač poput Grka Koufosa očito je ispucao varijantu NBA lige pa je mudro odlučio prihvatiti ponudu europskog prvaka CSKA.

TOP 10 PLAĆA

Mirotić, Barcelona 5,4 mil USD

Šved, Himki 4,0 mil USD

Tavares, Real 3,0 mil USD De Colo, Fenerbahçe 2,6 mil USD Calathes, Panathinaikos 2,55 mil USD Vesely, Fenerbahçe 2,43 mil USD

Llull, Real Madrid 2,3 mil USD Rodriguez, Milano 2,0 mil USD

Abrines, Barcelona 2,0 mil USD Sloukas, Fenerbahçe 2,0 mil USD

U tablici je nabrojeno 10 najbolje plaćenih europskih igrača u Euroligi. Među njima samo dvojica (Sloukas, Llull) nisu nikad igrala u NBA ligi, a svi ostali su povratnici iz NBA-a