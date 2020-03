Uhitio Ronaldinha, a onda učinio nešto neočekivano i postao hit na internetu

Paragvajska policija privela je Ronaldinha i njegovog brata jer su u zemlju ušli s krivotvorenim dokumentima. No brazilska nogometna legenda dočekan je kao velika zvijezda, gdje god se pojavio fanovi su tražili zajedničku fotografiju.

Iako je proživio mnogo neugodnosti Ronaldinho se sa smiješkom na licu fotografirao sa šefom policijske postaje.

Njihova zajednička fotografija odmah je postala hit na društvenim mrežama.

- On je zvijezda, za mene najbolji nogometaš na svijetu i to mu nitko ne može oduzeti. Da, bio sam tamo, i to ne moram posebno objašnjavati. To je bila obična fotografija - rekao je Miguel Lopes, šef policijske postaje, koji je malo pokušao opravdati svoj postupak:

- I ja sam nogometni navijač. Krenula je neka šala i zamolio sam ga za fotografiju. Nekima je to ispravno, a neki smatraju da sam pogriješio. Ronaldinho nije zločinac, on će zauvijek biti moj nogometni idol.

>> Pogledajte video: BBB dobili bitku, na Valenentinovo vraćeno ime Dinamo