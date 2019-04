Uhićen sjajni veznjak: Vozio 'prijateljicu' i pijan skrivio prometnu nesreću

Igrač Chelseaja i povremeni engleski reprezentativac Danny Drinkwater uhićen je sinoć zbog sumnje da je pod utjecajem alkohola izazvao prometnu nesreću nakon što je iz noćnog provoda išao doma u društvu djevojke koju je upoznao tu večer.

Do nesreće je došlo kada se njegov Range Rover zabio u Škodu malo iza ponoći. Par je pretrpio lakše ozljede, kao i vozačica Škode.

Danny Drinkwater arrested on suspicion of drink driving after 'really nasty' crash https://t.co/jSgAgZevCm pic.twitter.com/nDHpdc8Cz1