U životu se nije snašao kao na terenu

Ne žalim ni za čim. Vrijeme je da krenem dalje. Wimbledon mi je omogućio slobodu da nakon ovog trenutka sa svojim životom radim ono što želim – kazao je Boris Becker još tamo 1999. godine kada se opraštao od profesionalnog tenisa.

E, pa od tada je i radio što je želio pa propao kao i poneke tinejdžerske zvijezde koje se nisu uspjele snaći u svijetu kapitalizma. No on tada nije bio tinejdžer, već izgrađen čovjek, cijenjeni sportaš od 32 godine kojemu je tada, sa završetkom teniske karijere, polagano počelo završavati sve.

Naime, Boris ima impresivnu životnu priču. Bivši je broj 1 na ATP ljestvici tenisača. Bio je jedan od dominantnijih tenisača krajem 1980-ih te tijekom 1990-ih godina. Teniski svijet prvi je put zadivio 1985. godine kada je u dobi od 17 godina kao najmlađi igrač u Wimbledonu, a ujedno i prvi Nijemac u povijesti osvojio taj prestižni turnir. Isti je uspjeh ponovio 1986. i 1989. godine.

Razoran servis i sjajan volej

Tri je puta igrao polufinale Roland Garrosa, dva puta osvojio Australian Open i jednom US Open. Omjer pojedinačnih pobjeda i poraza u karijeri mu je 713 naprema 214. Bio je poznat kao igrač razorna servisa i sjajne volej-igre na mreži, a najbolje se snalazio na brzim podlogama kao što je trava. No u životu se zato nije snalazio.

Njegovi pravi problemi krenuli su baš kada je nakon posljednjeg odlaska s terena otišao u azijski restoran. Popio je, pojeo i na kraju završio s Angelom Ermakovom koja je kasnije postala manekenka. Njegova trudna žena Barbara Feltus čekala ga je, a kada je nakon devet mjeseci Ermakova javila da je postao otac djevojčice Anne, ostao je bez svega.

Dvije godine nakon toga Barbara je podnijela zahtjev za razvod. Slavni tenisač morao je isplatiti gotovo 15 milijuna eura te joj predati luksuzni stan na Floridi, a dobila je i skrbništvo nad njihova dva sina. Annu na početku nije priznavao, ali nakon što je DNK test pokazao da on jest otac, kupio je stan u Wimbledonu i počeo se brinuti za djevojčicu. Ermakovoj je morao isplatiti više od 2 milijuna eura, a alimentacija za svu djecu iznosila je gotovo 30.000 eura mjesečno...

Zapao je tada u probleme. No istina je da nikada nije znao s novcem kao s reketom. Bio je toga i sam svjestan. Pokušao se snalaziti na različite načine. Profesionalno je počeo igrati poker, upustio se i u online biznis, ulazio u loše poslovne procjene, investirao je, primjerice, u naftne kompanije u Nigeriji koje su propale... Dovelo je to sve do bankrota. Iako je u karijeri ukupno zaradio više od 100 milijuna eura uzmu li se u obzir sponzori, nagrade i sve ostalo. Ali kako je to lako zaradio tako je lako sve i izgubio.

Lilly je zvala policiju

Lani u lipnju proglasio je bankrot te su mu banke sve zaplijenile, čak i trofeje. No oni su navodno nestali i nije imao čime platiti svoje basnoslovne dugove.

Dovelo ga je sve to navodno i do drugog razvoda. On i njegova supruga, nizozemska manekenka Lilly, u svibnju su objavili da se razvode nakon devet godina braka u kojemu su dobili sina. Posljednji od incidenata u njegovu životu dogodio se u srijedu kada je Lilly stigla u kuću po svoje stvari, no nekolicina Beckerovih rođaka koja je tamo bila zaključala ju je u kuhinju te blokirala njezin automobil koji je bio parkiran na prilazu. Ona je pozvala policiju koja dobro poznaje Beckerov dom.

Možda se legendarni Boris uspije oporaviti od svega i život vratiti na stazu kojom je na početku krenuo...