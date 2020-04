Hrvatska bodybuilderica otkriva kako možete imati savršeno tijelo

Najbolje što možemo učiniti u kućnoj karanteni jest posvetiti se sebi i radu na sebi, svemu onome što nismo stigli kad smo imali posao i užurbani životni tempo. Samo se treba iz dana u dan motivirati i zadavati si male zadatke – kaže Lara Santini, Splićanka sa slavonskobrodskom adresom, koja će proteklu 2019. godinu pamtiti cijeli život.

Sportašica cijeli život

Atraktivna 22-godišnjakinja osvojila je zlatne medalje na svim najvažnijim natjecanjima u bodybuildingu, u kategoriji wellness fitness, te postala juniorska i seniorska europska i svjetska prvakinja. Iza svih tih uspjeha stoje godine i godine rada, odricanja i čeličenja u teretanama.

– Ja sam sportašica cijeli život. Bila sam atletičarka, gimnastičarka, nakon toga sam isprobavala razne funkcionalne treninge, a u bodybuilding ušla sam slučajno. Imala sam malo više slobodnog vremena, gledala slike po internetu i Instagramu i odlučila se natjecati. Tako je krenulo – kaže Lara.

U početku nije razmišljala o tome da nešto osvoji ili da naniže medalje. Htjela je samo steći određeno iskustvo i praksu koja bi joj koristila na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu na kojem studira.

Foto: Privatna arhiva

– Bodybuilding nema dobnu granicu i, ako si zdrav, možeš se normalno baviti njime. Organiziraš si vrijeme kako hoćeš. Kad ti se trenira, trenirat ćeš, nisi ovisan ni o kome i prilagođavaš aktivnosti svome dnevnom rasporedu. Osim toga, sam pojam bodybuilding usko je vezan za estetiku, a mene kao ženu estetika jako zanima – smije se.

Kad je u travnju prošle godine izašla na prvo natjecanje, a bilo je to državno prvenstvo u Sisku, oko Larina je vrata odmah zasjala zlatna medalja. Uslijedio je međunarodni kup u Austriji, pa Europsko prvenstvo u Španjolskoj, Grand prix u češkom gradu Opavi, Svjetsko juniorsko u Budimpešti...

Na svim tim natjecanjima Lara je osvojila prva mjesta. Šlag na tortu bilo je seniorsko prvenstvo svijeta u Bratislavi, gdje je proglašena uvjerljivo najboljom. Od cijele sudačke komisije dobila je najviše moguće ocjene, što ne pamte ni iskusni kroničari bodybuildinga. Nije mogla ni slutiti da će dosegnuti takve visine. Veliki je radnik, godinama marljivo trenira, pazi na prehranu i vrlo je disciplinirana. Sve se to moralo jednom isplatiti.

– Meni je ovakav život normalan, ne gledam na to kao na odricanje. Kao što je netko navikao na neke druge stvari, tako sam i ja navikla da važem hranu, jedem zdravo, pazim na unos, treniram... – kaže i dodaje:

– Evo, trenutno se ne natječem i pitanje je hoću li se ove godine uopće i natjecati s obzirom na situaciju s koronavirusom. Međutim, i dalje treniram i pazim što jedem – govori ova slavonska Dalmatinka.

Kao svoj životni cilj navodi da želi biti vlasnica teretane i posvetiti se radu sa ženama. Prema njenim riječima, postojeći treninzi isplanirani su za muškarce, pa onda prilagođavani ženama. Ona smatra da žene trebaju poseban pristup zato što su mnogo kompleksnije od muškaraca.

– Uzmite samo hormonalnu sliku, trudnoću, menopauzu... Za sve te životne situacije potrebno je prilagoditi treninge i prehranu. Iskreno, mislim da dosta žena ima averziju prema teretanama upravo zato što 80 posto populacije u njima čine muškarci. Zato ženama želim pružiti sigurno mjesto na kojem će moći trenirati bez osjećaja neugode ili sarama, objašnjava.

Lara je trenutno u rodnom Splitu, no čim malo popuste mjere oko koronavirusa planira se vratiti u Slavoniju, gdje se doselila zbog dečka i ubrzo zaposlila u fitness-centru.

Trenira kod kuće i u prirodi, s jednostavnom opremom poput elastičnih traka, utega i slično. Smanjila je unos hrane s obzirom na to da joj treninzi sada nisu toliko intenzivni, a na sve ovo što se trenutno događa gleda kao na priliku za oporavak živčanog sustava, tetiva i zglobova.

Pet zadataka za svaki dan

Cijelu godinu intenzivno trenira i zato je ovaj period izolacije nešto što će njezinom tijelu pružiti odmor, a kad se vrati na standardne treninge, napredak će biti znatno brži i bolji nego što bi bio da je nastavila.

Samo za naše čitatelje Lara daje preporuku što raditi u doba koronavirusa, kako doći do bolje forme, ustrajati u vježbanju i skinuti pokoji kilogram:

– Ovo je vrijeme kada se svi mi ulijenimo. Kada znamo da imamo cijeli dan i tko zna koliko još dana pred sobom pa smo skloni odgađanju. Ja se s time borim tako da si svaki dan na papir napišem pet stvari koje bih htjela napraviti u tom danu i nastojim ih odraditi. Sad je pravo vrijeme da ljudi naprave ono što dosad nisu stizali ili su se izvlačili da nisu stizali – kaže Lara i napominje:

– Ljudi očekuju da će, ako dva tjedna paze na hranu, za dva tjedna doći i rezultati. To ne ide tako. U svemu tome potrebni su i disciplina, konstantnost i upornost. Naravno, osoba koja se nikad u životu nije bavila sportom, za dva do tri mjeseca treninga ostvarit će nekakav pomak, ali za konkretnije rezultate u pitanju izgleda i estetike mora se puno toga posložiti. Najgore mi je kad me netko pita mogu li za mjesec dana dobiti trbušne mišiće. To ne ovisi o tome hoćeš li ti napraviti 200, 300 ili 500 trbušnjaka ni o tome koliko ćeš trčati, nego o svemu ukupno. Pobjeda će biti kad ti netko drugi pohvali rezultat i kad sam na sebi vidiš da si nešto postigao. Onda ti više neće pasti na pamet da odustaneš – zaključila je Lara.