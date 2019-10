Pijetraj žestoko napao Mirka Filipovića: Slao mi je ljude s pištoljima!

Leonard Pijetraj, bivši izbornik hrvatske boksačke reprezentacije, u emisiji Podcast Inkubatora se, između ostalog, osvrnuo na svoj odnos s Mirkom Filipovićem. Tvrdi da mu je naš borac "poslao ljude s pištoljima".

- Daj da riješimo toga Mirka i njegove gluposti koje je govorio. Ide mi na živce i neću ga više spominjati - počeo je Pijetraj.

- Precijenio sam ga jer sam mislio da je dovoljno zreo da može poslušati realnost. Kakav je bio za boks? Nije bio za boks. Psihološki jednostavno nije mogao podnijeti tu borbu. Imao je strašne predispozicije, ali nije bio za to. Puno je bolji bio za kickbox i MMA jer je tu drugačija taktika i sve. Nisam imao nikakve zle namjere kada sam to rekao, a on je iznio uvrede koje mu nisu potrebne. Dečko, ti si došao kod mene trenirati. Pazi, kaže da sam ja imao pet mečeva? Imao sam ih 150, ali ne u boksu. Mene nikad nitko nije iznio iz ringa van. Tko mi pokaže takvu snimku, ja mu dajem sve što imam. A i da je - zar je to problem. Pa zar Mirka nisu iznosili van? Treba li se naslađivati? Znači li to da sam ja loš trener? Pa zašto onda dolazite kod mene? - izjavio je Pijetraj pa dodao:

- Zašto je on došao kod mene? On je kod mene došao sa zabijenom nogom Branka Cikatića u dupetu jer ga je ovaj maltretirao. Došao je kod mene gdje su ga svi tukli. Kod mene su tukli svi od srednje kategorije nadalje. Čovjek je svejedno postao najbolji boksač u Hrvatskoj iako konkurencija nije bila jaka. Ako me naljuti, sve snimke koje dokazuju koliko je loše boksao stavit ću na YouTube. Pa neka se pravda.

- To ne umanjuje njegovu karijeru i veličinu. Ali, ti za njega možeš samo reći da je kralj, bog i legenda. Ako nešto ispod toga kažeš uvrijedio si ga.

- Meni Mirko kaže da sam ja lokalni trener. Provincijalni. Ja sam se rodio u Zagrebu. Dok je on slinav trčao po dvorištu i ganjao kokoši, ja sam se borio po svijetu. Nažalost, nisam u boksu, ali sam se borio. Zašto je on došao kod mene? Nemam pojma. Ali, jedini pravi K1 turnir koji je osvojio je osvojio sa mnom u Pragu. Nakon toga je rekao da mu je to prenaporno psihički i da se neće više boriti. Kasnije mu je Orsat (Zovko op.a.) sredio meč i pobijedio je Mikea Bernarda. Ja ga nazovem i pitam ga što je? Odgovori da mi više nije ništa dužan i da neće sa mnom raditi. Nema problema. Nisam ga nikad tužio, ali mi je ostao dužan - rekao je Pijetraj i dodao:

- Poslije je poslao ljude s pištoljima kod mene da skinu taj dug. Međutim, ljudi su bili pravi mangupi pa su došli, a on nije bio jer je on trebao sam doći i pitati što je dužan. Da je došao pristojno, rekao bih mu da nije ništa dužan, kunem vam se. Međutim, on je poslao ljude da meni dug skinu. Međutim, ljudi su nakon par rečenica vidjeli u čemu je stvar i bilo im je neugodno. Ja sam kasnije bio dobar s njima i bilo im je neugodno jer im je složio priču. On kaže da nikom ne naplaćuje ništa, ali naplaćuje na drugi način da ga moraju hvaliti u nebesa.

Pijetraj kaže da je smanjio postotak od ugovora s Mirkom kako bi njemu ostalo više.

- On je toliko to cijenio, kunem se sada s čime god hoćete, djecom bilo čime, da je poljubio moju ruku i rekao da sam najpošteniji čovjek na svijetu. A gdje je sada to? Kako više nisam najpošteniji, sad mi je najbitniji novac? Mogao bih ga ocrniti koliko god hoćete, ali dokle to ide? Čovjek je borac, zaradio je. Ako mu to nije dovoljno, ako mu svaki dan moraš govoriti da je kralj... Ne daj bože da je Mirko Filipović električar, za njega bi Nikola Tesla papak koji je šarafio žarulje u New Yorku. Nitko za njega nije dobar, nikad nisam čuo da je nekoga pohvalio.