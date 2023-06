U produžetku su svi umorni, a tada prednjače hrvatsko srce i snaga volje

Dan nakon velike pobjede hrvatskih nogometaša u polufinalu Lige nacija protiv Nizozemske, u Zagrebu je održan Kongres sportske medicine “Pokaži srce” na kojem su nastupili neki od najvećih autoriteta sportske medicine u Europi.

Zahvala Realovu doktoru Mihiću

Predvodio ih je rođeni Zagrepčanin Niko Mihić, šef medicinskog tima madridskog Reala, kojem možemo zahvaliti za ovako probrani skup u glavnom hrvatskom gradu. A zahvalan mu je i doc. dr. sc. Tomislav Madžar, predsjednik Organizacijskog odbora drugog izdanja kongresa koji je samo šlag na torti svih nastojanja ovog projekta.

– Cilj našeg projekta je obaviti svake godine više od 10.000 zdravstvenih pregleda sportaša, 5000 educiranih iz tehnika prve pomoći te donacija 21 defibrilatora. I s ovog skupa bit će doniran jedan defibrilator i to Nogometnom klubu Samobor čiji je 15-godišnji član ove godine preminuo od iznenadne srčane smrti – kazao je doktor Madžar prije nego što će uslijediti niska ekskluzivnih predavanja niza eksperata među kojima neki nikad ni turistički nisu posjetili Hrvatsku.

No, ovaj put su došli jer ih je za takvo što animirao Niko Mihić, predsjednik novoustanovljene Mreže nogometnih liječnika (Football Doctors Network), udruge koja okuplja eksperte iz područja sportske medicine.

Osim Mihića, u Zagreb su stigli liječnici najuglednijih europskih klubova kao što su Bayer Leverkusen, Monaco, Atlético Madrid, Benfica, Utrecht, Crystal Palace... A svi oni, prije no što bi krenuli sa svojim izlaganjem, izražavali su divljenje uspješnosti i otpornosti Hrvatske pa smo i propitali za njihov doživljaj otpornosti vatrenih.

U svemu tome Niko Mihić vidljivo je uživao:

– To vam je to naše hrvatsko srce. Koliko god tjelesno bio spreman, u produžetku do izražaja više od kondicije dolazi snaga volje.

Prvo od gostujućih liječnika kojeg smo priupitali za mišljenje bio je, ni više ni manje, Nizozemac Prabath Lodewijks, liječnik prvoligaša Utrechta.

– Za vrijeme utakmice bili smo na večeri, a ja sam vidio samo jedan, ali sjajan pogodak, onaj za vodstvo Hrvatske 3:2. To da stalno pobjeđujete u produžetku govori nešto i o vašoj tjelesnoj spremi, ali i o tome da imate očito dovoljno zdrave igrače. A za takvo što je potrebno imati sreće, da vam se igrači po svojim klubovima tijekom sezone ne ozljeđuju, ali i dobar medicinski tim koji ih je u stanju osvježiti, a vi ga u reprezentaciji očito imate.

Premda nije bio među predavačima, na zagrebački kongres stigao je i liječnik Manchester Uniteda Jim Moxon koji nije skrivao svoje oduševljenje činjenicom da je Hrvatska na velikim natjecanjima dobila šest produžetaka u nizu.

– Prije svega, vaša vrsta očito ima razinu kvalitete i obučenosti koja vam daje natjecateljsku prednost. Većina onih koji se domognu produžetaka obično čuvaju to stečeno i čekaju penale. Imati hrabrosti ići po gol posljedica je jako dobre pripremljenosti, odnosno treninga koji vam omogućuje da idete preko svojih granica. A očito je da imate i sjajan medicinski tim kada vaši igrači u tim produžetku izgledaju dovoljno svježe. Vaši treneri očito jako dobro surađuju s kondicijskim trenerom i medicinarima.

Alexandre Creuze, liječnik Monaca, jako je dobro surađivao s dvojicom Hrvata. Najprije s vratarem srebrnih vatrenih Danijelom Subašićem, a potom i s bivšim hrvatskim izbornikom Nikom Kovačem.

– Znajući kakvi su profesionalci bili njih dvojica, ne čude me uspjesi vaše reprezentacije. Očito je da imate vrlo visoku tehničku kvalitetu, ali i iznimno snažan mentalni aspekt.

Ponosniji ste narod od drugih

A o tom, psihološkom, aspektu razgovarali smo i s liječnikom Bayera 04 iz Leverkusena Philippom Ehrensteinom. Pitali smo ga kako objašnjava fenomen reprezentacije koja je na najvećim natjecanjima dobila šest produžetaka u nizu.

– He, he. Ako mi vi objasnite kako je zemlja od 3,5 milijuna stanovnika izborila finale Svjetskog prvenstva 2018. i kako ste uspjeli biti bolji od Njemačke s 80 milijuna stanovnika, onda ću ja vama možda moći odgovoriti na to pitanje.

I ovaj bundesligaš je imao jednog srebrnog vatrenog.

– Tin Jedvaj je igrao za nas, igrač tople krvi, jako sam ga volio. Da, vjerojatno je u tome istina. Ja kao klupski liječnik imam igrače različitih nacija u momčadi i mogu primijetiti da su neke nacije ponosnije na svoj nacionalni tim nego druge. Vi ste mlada država i možda je i to razlog što ste tako ponosni i što igranje za reprezentaciju ima veću vrijednost nego za druge nacije. Jer, u produžetku su svi umorni i tada je samo pitanje snage volje.

A upravo je dr. Ehrenstenin održao sjajno predavanje o ozljedama prednjeg križnog ligamenta. Dr. Mihić je pak govorio o traumatskim ozljedama mozga u sportu, dr. Creuze o korištenju botoksa u saniranju bolova u preponama. Kao i obično, zanimljiv je bio i dr. Damir Hudetz koji je o problemu oštećene hrskavice govorio na primjeru Cro Copa, njegova svojedobno “omiljenog” pacijenta.

