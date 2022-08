U ligama petice igrat će ove sezone čak tridesetorica hrvatskih igrača

Nakon nešto manje od tri mjeseca stanke, na stadione i male ekrane vraća se pet najkvalitetnijih svjetskih nacionalnih nogometnih liga. Danas počinje natjecanje u tri od spomenutih pet, a idućeg petka i subote u preostale dvije. U normalnim okolnostima morali bismo barem još dva tjedna čekati na prva kola, ali Svjetsko prvenstvo u Kataru, koje će se održati u studenome i prosincu umjesto ljeti, znatno je utjecalo na pomicanje rasporeda u svim jačim ligama.

Prilika Bradariću

U večernjem terminu danas su na rasporedu prvi susreti Njemačke, Engleske i Francuske lige. Prvi će na teren (20.30) istrčati bundesligaši, a otvarajuća utakmica trebala bi biti dobro začinjena hrvatskim štihom. Osvajač Europske lige Eintracht iz Frankfurta dočekuje njemačkog prvaka Bayern, a u tim momčadima su i četvorica Hrvata; Kristijan Jakić i Hrvoje Smolčić u Eintrachtu te Josip Stanišić i Gabriel Vidović u Bayernu. Kad smo već kod Hrvata, valja naglasiti da je trenutačno u bundesligaškim momčadima (može još doći do promjena u prijelaznom roku) 12 hrvatskih nogometaša. Osim spomenute četvorice, u Bundesligi su i Joško Gvardiol (Leipzig), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Brekalo, Bartol Franjić, Marin Pongračić (svi Wolfsburg) te Ivan Šunjić i Filip Uremović (obojica Hertha). Od svih liga petice, u Bundesligi ima uvjerljivo najviše naših nogometaša.

Foto: HMB Media/Claus/DPA firo: 05.07.2022 Football: 1.Bundesliga: Test match Viktoria Aschaffenburg - Eintracht Frankfurt duels, Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Alexandru Paraschiv (SV Viktoria Aschaffenburg) Photo: HMB Media/Claus/DPA

Najmanje Hrvata od liga petice, po trojicu, imaju Engleska i Francuska liga, koje će svoja vrata ove sezone otvoriti pola sata kasnije od Bundeslige, od 21 sat na rasporedu su dvoboji Crystal Palacea i Arsenala, odnosno Lyona i Ajaccioa. U Premiershipu će, uz Matea Kovačića i Nikolu Vlašića, ove sezone nastupati i Ivan Perišić koji je Inter zamijenio Tottenhamom i već na pripremama oduševio navijače Spursa i englesku javnost. Što se Ligue 1 tiče, u njoj će hrvatske boje braniti Lovro Majer (Rennes), Duje Ćaleta-Car (Marseille) i Marin Jakoliš (Angers).

Foto: Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage Attitude - Joie de Lovro MAJER ( 21 - Rennes ) - lors du match de championnat de Ligue 1 Uber Eats opposant le Stade rennais Football Club à l'Olympique de Marseille (OM) au stade Roazhon Park à Rennes, France, le 14 mai 2022. Rennes a gagné 2-0. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage French L1 football match between Stade Rennais FC and Olympique de Marseille at The Roazhon Park Stadium in Rennes, western France on May 14, 2022. Photo: Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

Idućeg petka, 12. kolovoza, očekuje nas hrvatski okršaj u Španjolskoj ligi budući da se međusobno sastaju Osasuna Ante Budimira i Sevilla za koju igra Ivan Rakitić, a osim njih dvojice u popularnoj Primeri su još dvojica Hrvata, obojica u madridskim klubovima, Luka Modrić u Realu, a Ivo Grbić vraćen je u Atletico nakon što je prošle sezone posuđen francuskom prvaku Lilleu.

Dan nakon početka La Lige, 13. kolovoza počinje i talijanska Serie A, gdje ćemo također potencijalno gledati hrvatski dvoboj jer se u prvom ogledu (18.30) sučeljavaju Milan našeg Ante Rebića te Udinese, novi klub bivšeg Dinamova stopera Filipa Benkovića. U istom terminu igra se i utakmica Sampdoria - Atalanta, čiji će talisman Mario Pašalić pokušati nastaviti gdje je stao prošle sezone (13 prvenstvenih pogodaka i sedam asistencija suigračima za gol). Za Marcela Brozovića (Inter), Martina Erlića (Sassuolo) i Tomu Bašića (Lazio) ništa se nije promijenilo i oni će nastaviti nastupati u Serie A, ali u talijanskom prvenstvu sada ima još hrvatskih igrača. Uz već spomenutog Benkovića, priliku će u novom okruženju tražiti i Domagoj Bradarić kojeg je Salernitana dovela iz Lillea za pet milijuna eura, Kristijan Bistrović koji je iz moskovskog CSKA došao na posudbu u novog talijanskog prvoligaša Lecce te Mirko Marić čija je Monza iz Serie B doigravanjem ušla u viši rang.

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION Newcastle's Kieran Trippier (right) and Atalanta's Mario Pasalic battle for the ball during a pre-season friendly match at St. James' Park, Newcastle. Picture date: Friday July 29, 2022. Photo: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Zabilježen porast

Kad zbrojimo sve hrvatske nogometaše u ligama petice, dolazimo do okrugle brojke od 30 igrača, što je pet više nego što ih je bilo prošle godine, pa možemo zaključiti da klupske karijere naših nogometaša idu u dobrom smjeru. No, nisu igrači jedini naši akteri u najjačim svjetskim ligama, jer ondje su prisutni i hrvatski treneri. Točnije, bit će ih trojica, a dvojica su angažirana od ove sezone. Dok je Ivan Jurić sa slabašnom momčadi Torina zaslužio povjerenje osvojivši poprilično visoko deseto mjesto (predviđali su mu borbu za ostanak u ligi), povjerenje tek trebaju steći Niko Kovač i Igor Tudor. Nažalost, obojici nije baš krenulo najbolje. Dok je Kovačev Wolfsburg na pripremama gubio i od drugoligaša i trećeligaša, Tudora u Marseilleu naveliko kritiziraju, ne toliko mediji koliko nogometašiu i uprava kluba, žaleći se na njegov agresivan trenerski pristup i sklonost vikanju i sukobima. Nadamo se da će naši treneri i igrači ove sezone biti uspješni u spomenutim ligama u kojima je konkurencija i najjača.

