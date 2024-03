U Barceloni konačno priznali: Ivan Rakitić je legenda kluba! Legendarni vatreni dobio počasnu titulu

Nema puno nogometaša koji se s pravom mogu zvati legendama. Iako se taj izraz u zadnje vrijeme sve češće upotrebljava i za one koji to nisu, kad vas legendom prozove baš klub čija ste legenda, onda to ima neku težinu.

E, od danas je Ivan Rakitić - legenda Barcelone. A zajedno s njim na popis Barceloninih ikona, klub je na svojim službenim stranicama uvrstio i Neymara, Davida Villu, Pedra i Juliana Bellettija. Sada popis Barceloninih legendi broji ukupno 108 igrača iz povijesti kluba.

- Otkako je stigao u klub u ljeto 2014., Rakitić je bio redovit starter u veznom redu kroz cijelu karijeru u Barceloni i peti je stranac po broju nastupa za klub - naveli su iz Barcelone.

Rakitić je za Barcu odigrao točno 333 utakmice i zabio 40 pogodaka uz 42 asistencije. Posebno se pamti gol u finalu Lige prvaka kada je Barcelona postala prvak Europe u Berlinu, pobjedom nad Juventusom. Rakitić je u toj utakmici zabio već u 4. minuti.