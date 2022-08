Tyson Fury udario po Usyku: On je ukrajinski klošar

Ukrajinac Oleksandr Usyk je i u revanšu u Džedi pobijedio britanskog boksača Anthonyja Joshuu, te obranio pojaseve WBA (Super), IBF, WBO i IBO prvaka teške kategorije.

Nakon meča WBC-ov prvak Tyson Fury komentirao je njihov dvoboj, te poručio kako bi pobijedio obojicu u istoj večeri, piše Croring.

Joshua je ovog puta bio bolje pripremljen nego u prvom meču lani u rujnu, ali opet nedovoljno za sjajnog prvaka, koji se ponovno dokazao koliko je dobar tehničar, jedan od najboljih na svijetu.

– Nakon što sam pogledao taj meč moram reći kako su obojica bili vrlo loši. Bila je to jedna od najlošijih borbi za naslov koju sam gledao. Meč je bio s**nje. U istoj večeri uništio bih obojicu – istaknuo je Tyson Fury.

Usyk je nakon borbe prozvao Kralja Cigana.

– Siguran sam da se Fury nije umirovio, želim se boriti protiv njega. Ne budem li dobio tu borbu više se protiv nikoga ne trebam boriti.

Kralj Cigana nije odbacio mogućnost boriti se protiv Usyka za ujedinjenje naslova teške kategorije, pa poručio:

– No to će vas koštati. Neće vam biti jeftino, želite li dobiti najboljeg morate to i platiti. Pripremite ček, a ja ću oteti pojaseve ukrajinskom klošaru.