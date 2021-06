Tudor otvorio dušu: Nisu bili fer u Juveu, više nikad nikome neću biti pomoćnik

Hrvatski strateg Igor Tudor konačno je otvorio dušu nakon što je dobio otkaz na mjestu pomoćnog trenera u Juventusu, gdje je bio pomoćnik talijanskoj nogometnoj legendi Andrei Pirlu.

"Najprije, Pirlo je mene zvao. Nedved je bio kraj njega kad mi je telefonirao. Dakle, on me iznenadio, zove me, ponudio mi je mjesto pomoćnika. Prihvatio sam, jer to je Juve", počeo je Tudor priču u razgovoru za Jutarnji list.

"Ovako je bilo, oni su u Juventusu sastavili popis od pet imena, sportski direktor Paratici dao je Pirlu da on odluči. I on je odabrao mene. No, kako je on prijatelj s Baronijem, uzeo je i njega. I još jednog, analitičara. Međutim, stavio nas je u isti rang. To nije bilo u redu, jer ja sam ipak trener", rekao je Tudor, te nastavio o svojim daljnjim željama i završetku u Juveu:

"Bilo je teško, na kraju smo uspjeli plasirati se u Ligu prvaka, osvojili smo kup. Ipak, poslali su nas ća. Rekao sam sebi, više nikad neću biti pomoćnik nikome, pa da me zove ne znam tko", rekao je Tudor.

Trenutno se priča o tome da bi Tudor trebao naslijediti Ivana Jurića na klupi Verone, na što je on odgovorio "To bi bilo lijepo".