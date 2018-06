Tudor dobio otkaz nakon samo četiri utakmice, poznat nasljednik

Nije se dugo Igor Tudor zadržao na klupi Udinesea.

Danas je talijanski prvoligaš i službeno objavio kako je hrvatski trener dobio otkaz, iako je imao ugovor do lipnja 2019.

Tudor je tako Udinese vodio u četiri utakmice u kojima je s dvije pobjede i remijem izborio opstanak u Serie A, no to nije bilo dovoljno ostane na klupe.

Julio Velazquez Santiago is to become #Udinese's new head coach as of 1 July.



The new boss will be unveiled to the media at Dacia Arena at 12:00 CEST tomorrow.#BenvenutoJulio pic.twitter.com/pMUXAZ9dAK