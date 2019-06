Tucak uoči finala sa Srbijom: Za takve se utakmice trenira i živi

Hrvatska vaterpolska reprezentacija plasirala se u finale završnice Svjetske lige nakon što je u polufinalu u Beogradu svladala Španjolsku s 10:8. Sutra je u 16:45 čeka finale sa Srbijom.

- Otvorili smo utakmicu na fantastičan način, mentalno i psihički pripremljeni, držali se svega onoga što smo dogovorili, izanalizirali sve što nas eventualno može dovesti u neke probleme i izreagirali odlično. U jednom trenutku smo ušli u malo zasićenje uvjetovano umorom, no morate razumjeti da ovo nije normalan ritam. Sada je bitno odmoriti se i regenerirati se, znamo što je Srbija. Ali kao što rekoh, gdje ćeš veće stvari i zadovoljstva nego igrati tu na Tašmajdanu za takav ulog, za Tokio, protiv takve reprezentacije. To je ono za što se trenira, živi, sanja. Ja ću tako dočekati utakmicu i siguran sam da ću to prenijeti i na svoje momke i da ćemo svi zajedno sutra dati srca da budemo bolji. Ako ne uspijemo, Bože moj, to je sport, ali vjerujem da imamo svoje itekako dobre izglede za pobjedu – rekao je izbornik Ivica Tucak.

Utakmicu su najavili i igrači.

- Zasluženo ulazimo u finale, idemo po ono što smo došli. Sutra ćemo pokušati osigurati našu vizu za Tokio. Iako je Srbija blagi favorit s obzirom na to da igraju pred domaćom publikom mi se ne namjeravamo predavati. Nadam se da će sutra biti pune tribine i da ćemo odigrati odličnu utakmicu, a onda što bude. Naravno, vjerujem u našu pobjedu. Srbija nije lagan protivnik, dobri su na svakoj poziciji i bit će velika borba sutra – rekao je kapetan reprezentacije Andro Bušlje, dok je Lovre Miloš dodao:

- Igrali smo sa Srbijom već u skupini, tada su oni bili malo sretniji i spretniji i pobijedili no ponovo imamo šansu ispraviti to, očekuje nas odlična utakmica. Nadam se pobjedi.