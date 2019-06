Mandžukić: I dalje bih nosio sveti hrvatski dres da se to nije dogodilo

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Mario Mandžukić gostovao je u studiju Narodnog radija. Juventusov napadač pričao je o svemu, a dotaknuo se reprezentacije, Cristiana Ronalda...

Nakon što je s vatrenima osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji oprostio se od reprezentacije.

- Kao da je bilo jučer. Još uvijek sam sretan zbog toga, svaki dan mi je ispunjen i stvarno se osjećam prelijepo. Ne može mi proći dan a da ne pogledam neku sliku ili video s SP-a ili dočeka - kaže Mandžo i dodaje:

- U karijeri sam morao donijeti puno važnih odluka i završetak reprezentativne karijere bila je jedna od tih. Nisam to odlučio u jednom danu. Prije Svjetskog prvenstva sam si rekao da idem dati sve od sebe i pokušati nešto ostvariti s Hrvatskom. Želja mi je bila doći do te faze kada mogu reći 'zbogom' najljepšem i svetom dresu. Da ništa nismo osvojili i dalje bih igrao. Ispunio mi se san i stigao sam do cilja.

Nakon SP-a u Slavonskom Brodu je dobio spomen ploču po uzoru na filmsku zvijezdu. Brođani su se na isti način odužili Ivanu Rakitiću i Ivici Oliću.

- To nisam mogao ni sanjati. Ja sam iz Broda, cijeli život sam želio biti što bolji u poslu kojim se bavim, ali da ću tako nešto doživjeti u svojem gradu. Eto, barem ću vječno u njemu živjeti - rekao je Mandžukić te istaknuo da je veliki navijač vatrenih:

- Reprezentaciju gledam stalno, uz njih sam i oni to znaju. Vrijeme je za druge dečke, oni imaju svoje snove. Ja sam čekao 11 godina da ostvarim nešto s Hrvatskom, to je jako puno vremena. Sad je red na drugima, a ja im ne želim stvarati gužvu.

U Juventusu je prošle sezone igrao s Cristianom Ronaldom.

- Talijani su slični nama, imamo sličan mentalitet. Fanatici su za nogomet, a malo su i divlji, kao mi. Svugdje su po gradu i uvijek prilaze, simpatični su - rekao je Mandžukić i dodao:

- A Ronaldo? Uopće nije zeznut. Sasvim je normalan dečko, iznenadio sam se koliko je jednostavan.