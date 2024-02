Tucak nakon žestokog derbija: 'Ovo pokazuje da smo vaterpolska velesila. Nitko to ne može osporiti'

Hrvatska i Srbija odigrale su dramatičnu četvrtinu finala na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu u Dohi. Naposljetku su barakude slavile rezultatom 15-13, a zvijezda večeri bio je hrvatski vratar Marko Bijač koji je među deset obrana ubrojao i dvije prilikom peteraca Srbije. Nakon utakmice igru i nastavak borbe za medalju komentirao je izbornik Ivica Tucak.

"Činjenica i argument je da smo uz Italiju, Španjolsku i ako prođe Mađarska, stalno među te četiri reprezentacije koje su igrale polufinale na Euru u Zagrebu i Splitu, u tri smo mi bili u Budimpešti. Strašno sam ponosan da smo uz smjenu generacije koju smo napravili nakon OI u Tokiju ostali vaterpolska velesila. To nam više nitko ne može osporiti", rekao je Tucak i dodao:

"Dogodi se neki posrtaj, ali to te tjera da budeš bolji i jači. Ova snaga i karakter koju su igrači pokazali nakon one velike potrošnje na Euru u Hrvatskoj, meni je to strašno drago i ponosan što imam ovakve divne dečke. Nekad izgubiš i dobiješ, mogli smo danas i izgubiti, to je bilo u jednoj lopti, ali sam ponosan što imam ovakve momke, sinergiju njih i nas. Baš sam ispunjen srećom, to je nevjerojatno."

"Bili smo u remiju, jednu loptu promašiš pa imaju kontru. Zatvorili smo što smo trebali zatvoriti, Bijač je bio odličan na golu, igrač više je bio sjajan. Ono što sam govorio, nisam htio ulaziti u neke gluposti da igrači nemaju odlučnosti i hrabrosti, imaju itekako. Želim da igrač više ima glavu i rep, da se razigra do kraja. To su svi detalji, čestitam Srbiji da jednoj fer i korektnoj borbi. Bila je jedna predivna utakmica, kao što je s njima", kazao je hrvatski izbornik i otkrio što je bilo ključno za pobjedu:

"Limitirali smo Mandića, ali mora ti onda negdje procuriti. Skautirali smo to i igrača više, nije bila fenomenalna utakmica, ali rekao bih minus pet."

