Tucak nakon drame: 'Bilo bi nezasluženo da smo izgubili! Šestorica su me tražila zamjenu, mrtvi su'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija je u finalu Svjetskog prvenstva! Nakon nevjerojatnog trilera protiv Francuske i pobjede poslije izvođenja peteraca rezultatom 17:16 izabranici Ivice Tucka još su jednom došli do same završnice nekog velikog natjecanja. S druge strane bazena stajat će Italija, a utakmica će se na bazenu Aspire Dome u katarskoj Dohi igrati u subotu od 15.30 sati. Talijani su u svojem polufinalu nadvisili Španjolce s 8:6. Inače, regularne 32 minute susreta Hrvatske i Francuske završile su rezultatom 11:11.

Izbornik naših vaterpolista Ivica Tucak bio je zadovoljan predstavom njegovih pulena te izborenim mjestom u finalu. Nakon zagrebačkog finala Europskog prvenstva, evo Hrvatske i u finalu svjetske smotre u Kataru.

"Mislim da bi bilo nezasluženo da smo izgubili, vodili smo od početka do kraja. Pali smo na kraju, ali to je normalno, šestorica su me tražila zamjenu na kraju, mrtvi su. Izvukli smo zadnji atom snage, još jedno veliko finale u nizu. Ovo je fantastičan rezultat za hrvatski vaterpolo. Ušli smo s +3 u zadnju četvrtinu, ali onda su se vratili u igru. Na kraju, ipak samo zaslužili, čestitike momcima. Velik rezultat za hrvatski vaterpolo, moje treće finale SP-a, rekao je Tucak u izjavi za HRT.

Inače, hrvatskoj će ovo biti četvrti nastup u finalima svjetskih prvenstava. U Melbourneu 2007. godine i u Budimpešti deset godina kasnije hrvatska je pobijedila. Jedini poraz upisali smo u ruskom Kazanu 2015. godine. Sada smo u finalu nakon što je Mate Anić obranio peterac Francuzima u šestoj seriji raspucavanja.

"Obranio je odlično. Pitao sam ga je li spreman, rekao je da je, ušao i obranio. To je bio rulet, kao i u svakom sportu. Otišao je i obranio, hvala Bogu da je tako. Malo sam umoran i potrošen, ali ušli smo u finale Svjetskog prvenstva, rekao je Tucak.