Trofejni Hrvat: 'Imao sam dvogodišnju krizu indentiteta. To za neke sportaše može biti pogubno'

Priličnu prašinu podigli su internetski sveznadari oko izbora sljedećeg protivnika našeg najboljeg boksačkog profesionalca. A 23. prosinca Filip Hrgović borit će se u Rijadu protiv 41-godišnjeg Australca Marka de Morija, borca čiji skor (45 borbi, 41 pobjeda, 36 nokautom) ne govori pravu istinu o borbenim kapacitetima teškaša iz Pertha.

A da bismo nešto više saznali o sljedećoj Hrgovićevoj prepreci, nazvali smo njegova negdašnjeg trenera Marija Šivoliju. Bivši svjetski i europski doprvak radio je s De Morijem osam mjeseci uoči njegova meča s Davidom Hayeom u kojem se ovaj nije dobro proveo. Štoviše, u borbi održanoj prije sedam i pol godina, De Mori je nokautiran već u prvoj rundi.

– Kada smo radili zajedno, vidjelo se da mu nedostaje amaterski dio karijere. Tehnički to nije izgledalo dobro. Istina, on je imao snažan udarac, jako lupi, no gađati vreću i pokretnu metu nije isto. Tada sam s njim radio na ispravljanju tehnike. Znao sam da je Haye tehnički superioran pa smo se nadali da ga Mark može pogoditi svojim najboljim udarcem. No, nije se dogodilo.

Po svemu ovome, teško je vjerovati da Mark de Mori ima ozbiljne izglede u borbi s Hrgovićem.

– Filip je za njega prevelika prepreka, no to je teška kategorija i De Morija ne treba unaprijed otpisati. Jer on je jako bistar i jako dobro prepoznaje svoje mogućnosti u profi boksu pa je do sada prošao s malo štete.

Pripadnici brigada boraca iz fotelje osudili su ovaj izbor za Hrgovićeva protivnika.

– Čujte, ja bih u ovoj situaciji pozdravio taj izbor. Zašto riskirati status prvog izazivača svjetskog prvaka s nekim jako opasnim protivnikom koji isto pretendira na svjetski naslov. Nema smisla da se, nakon toliko čekanja, Filip uvede u rizik da ostane bez borbe za naslov. Bakole, koji se spominjao, bio bi ozbiljan protivnik i predstavljao bi rizik za Filip izgubio status koji je strpljivo čekao i mukotrpno izborio. Onaj tko se razumije u profesionalni boks, to će razumjeti, a svi ostali žele gledati krv i ne razmišljaju o strategiji jedne karijere.

Koje će biti Hrgine prednosti?

– Osjećaj za distancu, dužina ruku, tehnički aspekt. Premda je u pitanju teška kategorija u kojoj presuditi može jedan udarac, bio bih iznenađen da se dogodi nešto suprotno mom očekivanju.

S obzirom na to da i sami to najavljuju, ako se Usik i Fury umirove nakon međusobnih okršaja, vidi li naš sugovornik Hrgovića kao budućeg svjetskog prvaka?

– Ja ga vidim kao takvog. S obzirom na to koliko se trudi i kako živi, zaslužio je naslov. Kada ovi sadašnji prvaci odu sa scene, dolazi njegovo vrijeme i vjerujem da će po nekoj od verzija i naš Filip biti svjetski prvak.

Profi boks teži senzaciji

Ni Mariju se ne sviđa to forsiranje MMA prvaka Ngannoua na WBC-ovoj rang-listi na kojoj je stavljen ispred Hrgovića.

– To je nepravedno i pokazatelj je kako je profi boks usmjeren prema senzaciji, novcu. Samo se traži ekskluziva, a Ngannou to nudi. Inače, uvjeren sam da bi Hrgović dobio Ngannoua jer ne bi toliko čekao kao Fury. Hrgović je tehnički kvalitetniji, a i brži i on bi radio svoje i Ngannou ne bi imao prostora onoliko koliko mu je ponudio Fury.

Ono što mnogima smeta, žulja i ovog bivšeg boksačkog asa:

– Žao mi je što se svi ti izvrsni borci više ne bore međusobno jer se previše misli na novac. Zapravo, borci kao takvi bi se možda i borili, no njihovi promotori i ulagači paze na svoju investiciju i samo kalkuliraju jer žele povrat novca što prije.

Šteta je što se u profesionalce nije otisnuo i borac Šivolijine klase.

– Iz ove perspektive žao je i meni. Okončao sam karijeru u najboljim godinama. Niti sam ja toliko grizao niti je oko mene bilo ljudi koji bi mi bili snažna podrška. A i danas kada spariram, a sada su mi 42 godine, vidim da se mogu dobro nositi s mnogo mlađim borcima.

Marijo je svoju natjecateljsku karijeru završio sa samo 28 godina. Doista prerano.

– Nakon Olimpijskih igara u Pekingu nastupio sam još na Svjetskom kupu u Moskvi. Tada je bilo govora o mogućnoj suradnji s čuvenim ruskim trenerom Filimonovim. Išli smo na dogovor, ali se on nije dogodio pa sam izgubio motivaciju.

Šivolija je 2005. bio svjetski doprvak, a godinu prije srebrni na Prvenstvu Europe. Je li od tadašnjih stipendija mogao normalno živjeti?

– Kako sam osvojio dva srebra, prijatelji me danas zezaju da je i logično da sam sinu dao ime Vice kad sam bio dvaput viceprvak. Kao takav sam kroz stipendije imao nešto više od prosječne plaće pa nisam mogao tražiti od roditelja. Imao sam dovoljno za svoje potrebe, no nikad nisam bio štediša i tijekom cijele karijere nisam uprihodovao neki novac da bih od njega mogao živjeti i nakon karijere. I zato pozdravljam ideju sportske mirovine, od 45. godine života, za osvajače medalja na najvećim svjetskim natjecanjima.

Dvogodišnja kriza identiteta

Nakon što je okačio rukavice o klin ni njega nije zaobišla kriza identiteta.

– Vratio sam se u obitelj gdje sam imao utaban put da se nečim, a to je ugostiteljstvo, mogu baviti. No, nastupila je kriza identiteta koja je trajala dvije godine. To je problem kod većine sportaša i to za neke može biti pogubno. To je ozbiljna tema s kojom se, recimo, u Irskoj ozbiljno bave i zato mi je drago da se oko toga angažirao i HOO.

Pozdravlja Marijo i promjene u takozvanom amaterskom boksu.

– Sada je amaterski boks kudikamo plaćeniji nego u moje vrijeme. A kao konobar iz Omišlja postigao sam, rezultatski, jako puno.

No, danas taj novac pristiže najvećim dijelom iz ruskog kapitala. Naime, na čelu Svjetskog boksačkog saveza (IBA) je ruski oligarh Umar Kremljov koji se s velikim nagradnim fondom bori protiv stremljenja MOO-a da ga izbaci iz igre.

– Možemo Ruse voljeti ili ne, no činjenica jest da su oni donijeli u boks velik novac koji je sportašima dodatni motiv da marljivo treniraju.