Babić: Šest mjeseci trčim za Pijetrajem i sramotim se javno. Više ga nimalo ne poštujem

Hrvatski boksač Alen Babić javno se pokajao na Facebook i ispričao bivšem treneru Leonardu Pijetraju nakon što su se razišli prije borbe za pojas u bridger kategoriji. Poručio je kako se želi vratiti kući i ponovno surađivati, ali čini se kako njegova zamolba za oprost nije najbolje prošla.

- Šest mjeseci trčao sam za tim čovjekom. Sramotim se javno i privatno, šaljem poruke i preko ljudi pokušavam doći do njega, a on se nije u stanju meni javiti - izjavio je Babić u gostovanju za emisiju Sport Nedjeljom.

Izgleda kako su odnosi Pijetraja i Babića nepovratno narušeni nakon što ga je 'otpilio' prije borbe karijere za pojas.

- Ne poštujem ga, ni najmanje! Neću više pričati o njemu, ne zanima me. Baš me ne zanima. Sve što napravim dalje, napravit ću sam. Neću napraviti s njim. Namjerno. To mi je i trebalo. Ja sam ovdje i došao jer su mi rekli da ne mogu. Da su mi rekli da mogu, nikad ne bih bio ovdje - poručio je Alen Babić.

- Moja zadnja poruka njemu je bila u stilu 'mislite li da sam ja gotov' i čovjek mi nije odgovorio. Time je sve rekao. On misli da sam ja gotov. Pa hvala. Samo to mi je trebalo. Ta neodgovorena poruka je sve što mi je trebalo. Jedva čekam da se vratim sam - zaključio je naš boksač.