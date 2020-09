Povratak nakon godine stanke

Trofejni Hrvat: Bio je pritisak i trener je poludio; a kad se dogodio potres, spoznao sam strah

Mislim da situacija ide nabolje. Da ne znam da je pandemija, rekao bih da je sve normalno. Imam dojam da se sve to polako smiruje i vjerujem da će do iduće godine, do prvih natjecanja, sve biti u redu, kaže Tin Srbić.