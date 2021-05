Tri milijuna kuna vrijedan projekt kako bi se klinci mogli baviti sportom preko ljeta

Hrvatski osmoškolci željni sportskih aktivnosti imat će i preko ljeta priliku u njima sudjelovati. Uz podršku Ministarstva turizma i sporta, Hrvatski školski sportski savez pripremio je potpuno besplatan ljetni sportsko-edukativni program za sve učenike osnovnih škola širom Lijepe Naše.

Program nazvan "Sportski praznici 2021" predstavili su ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, predsjednik Hrvatskog školskog sportskog saveza Nikola Perković te glavni tajnik iste asocijacije Ivan Dujić.

- S obzirom na ograničenost tjelesnih aktivnosti naših učenika, do kojeg je došlo uslijed pandemije koronavirusa, odlučili smo se za projekt koji nudi kontinuirani nastavak bavljenja tjelesnom aktivnošću i za vrijeme ljetnih praznika. S obzirom da je za takvo što zanimanje već iskazalo 10.000 osmoškolaca, Ministarstvo će za taj projekt izdvojiti više od tri milijuna kuna - kazala je ministrica Brnjac na koju se nadovezao predsjednik HŠSS-a Perković:

- Uz Univerzalnu sportsku školu te Vježbaonicu i Virtualni plesni show, ovo je naš novi iskorak po kojem ćemo u svakoj od županija imati tri punkta na kojem će se odvijati program od 28 dana, a ovisno o tome koliko će biti prijavljenih ovisit će i to hoće li neko dijete moći u programu provesti i više od jednog tjedna.

Tajnik Dujić je pak predočio kako je sve zamišljeno:

- Aktivnosti će trajati od 26. lipnja do 23. srpja, a naši županijski savezi odlučit će koje će to, na njhovu, području biti škole, a ona će one odlučiti koji će to biti kineziolozi kojima će roditelji moći izravno prijaviti svoju djecu ali će to moći učiniti i preko županijskih saveza za školski sport. Svaka skupina imat će 40-ero djece i dva kineziologa koji će voditi te aktivnosti radnim danima između 9 i 12 sati. Ovisno o rekvizitima i igralištima s kakvim škola raspolaže, tako će se i programirati aktivnosti.

Sve će se odvijati na vanjskim igralištima - u skladu s produepidemijskim mjerama - a kako je najavila ministrica Brnjac, skupine će činiti djeca od prvog do četvrtog odnosno petog do osmog razreda koji će, tako je rečeno, dobiti i besplatnu marendu.

Riječ je o programu kojeg će, u 21 županiji na 63 lokacije, provoditi 126 kineziologa koji će voditi 252 skupine učenika kroz 5040 sati programiranih aktivnosti.