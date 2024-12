Trener Zagreba komentirao tučnjavu u svlačionici o kojoj je pričala cijela sportska Hrvatska

Rukometaši Zagreba večeras će u Barceloni (20.45 sati) odigrati posljednju ovogodišnju utakmicu u elitnoj skupini Lige prvaka. Zagrebaši u goste aktualnim europskim prvacima dolaze nakon burnog tjedna u kojem je došlo do tučnjave u svlačionici. Naime Miloš Kos udario je Mateja Mandića, a onda je Zvonimir Srna, braneći svog prijatelja, udario Kosa... Epilog svega je da su Kos i Srna suspendirani, a Mandić teže ozlijeđen pa bez njih trojice Zagreb igra protiv Barcelone. Stegovni postupak još traje jer nisu ispitani svi sudionici ovog nemilog događaja. Velimiru Petkoviću, treneru Zagreba, ne nedostaju samo njih trojica. Dugačak je popis igrača koji su trenutačno ozlijeđeni – Ćavar, Pavlović, Franković, Faljić...

Žao mi je Mandića

– Odlazimo u goste prvaku Europe, lideru naše skupine. Ekipa je to koja je izuzetno jaka i silna i sigurno nas čeka velik izazov. Putujemo s našom najjačom postavom u ovome trenutku. Ne govorimo o izostancima, ozlijeđenima, nedovoljno oporavljenima i umornima. Tražim od igrača da idemo hrabro u Barcelonu, da damo sve od sebe, da se borimo svih 60 minuta za svaku loptu. Želim da se pokušamo nadmudrivati s njima. Ja sam optimist što se tiče mojih igrača, angažmana, motivacije. Želim svojim igračima da budu opušteni i da uživaju u nadmetanju s prvakom Europe – rekao je Petković koji se osvrnuo i na nemili događaj.

– Žao mi je Mandića, žao mi je mladog igrača, žao mi je vratara koji ima priliku prvi put igrati Svjetsko prvenstvo kod kuće, a sad stoji pred tako velikim upitnikom. Dao bih sve od sebe što mogu da on bude u sastavu u prvom mjesecu, da igra za Hrvatsku, ali prognoze nisu tako optimistične – zaključio je Petković.

Moramo biti pozitivni

Zagreb će se Barceloni suprotstaviti s malo igrača vanjske linije. Tu su tek Kavčić, Bialiauski, Klarica, Hadžić i Gavrić. Za Hadžića će to biti tek drugi nastup u Ligi prvaka, a Gavriću, koji je došao iz Sesveta kao zamjena za Kosa, prvi. U redu, imao je Gavrić zapažene nastupe ove sezone u Europskoj ligi, ali je pitanje kako će se snaći u kvalitetnijem natjecanju.

– Gotovo smo desetkovani zbog ozljeda, ali takva nas situacija prati od početka sezone tako da smo se na to i navikli. Trenirali smo dobro posljednjih dana i mislim da zbog toga trebamo biti pozitivni. Pokušat ćemo izvući najbolji mogući rezultat u Barceloni. Oni su jedna od najboljih ekipa u Europi i to dokazuju iz sezone u sezonu. Čak i u godinama kada su malo tanji, nekako ipak dođu do tog Final Four turnira koji je mnogima nedostižan. Riječ je o vrhunskoj ekipi, ali mi trebamo pokušati dati svoj maksimum i tako zaključiti Ligu prvaka za ovu kalendarsku godinu. Moramo se dizati iz utakmice u utakmicu, a onda će doći i neki bodovi u skoroj budućnosti – rekao je Luka Lovre Klarica, desni vanjski Zagreba.