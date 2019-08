Trener Hajduka otkrio što im je potrebno za pobjedu nad Dinamom nakon 18 mjeseci

Hajduk pod vodstvom Damira Burića u odnosu na prvih šest kola prošle sezone ima čak osam bodova više (12-4), ali derbi ipak dočekuje pod svojevrsnim pritiskom. Naime, bijeli su već pet derbija u nizu bez pobjede nad najvećim suparnikom, od 18. veljače 2018. kada je na Poljudu bilo 1:0, a bijele vodio Željko Kopić.

– Znamo koliko kvalitete ima naš protivnik, ali znamo i što mi možemo. Našu kvalitetu moramo pretočiti na teren. Uvijek smo dobro igrali kod kuće, vidjet ćemo dosta toga što nas je krasilo u domaćim utakmicama. Dinamo će protiv nas odigrati u boljem sastavu nego što je to bio slučaj u njihovoj posljednjoj prvenstvenoj utakmici protiv Intera. Iznenađenja za nas ne bi trebalo biti – rekao je trener Hajduka Damir Burić i nastavio:

Nema Posavca i Jurića

– Nema Posavca i Jurića već dulje vrijeme, moramo se s tim nositi. Eduok i Ismajli puno nam znače, ali isto tako znamo da ima dosta igrača koji su željni igre. Protiv Dinama možda ćemo dati priliku nekim momcima koji do sada nisu igrali. Nema većeg gušta nego igrati protiv Dinama koji je u Ligi prvaka. Vidjet ćemo koje su naše granice i mogućnosti.

Prilagodit ćete se Dinamu?

– Za svaku utakmicu imamo plan. Znamo što nas čeka, najvažnije je da osmislimo našu igru.

Dosta je puta Hajduk od Dinama gubio u posljednjoj četvrtini utakmice.

– Ne znam što je bilo prije. Mi smo stabilni, iako znam da smo mladi. U trenucima koji nisu dobri te igrače treba podržati. Vidim nevjerojatno puno zalaganja, volje, želje i energije. Sada to treba pretočiti na utakmicu. Vidim reakcije poslije utakmice, komentare unutar momčadi, ništa ih ne ponese, ali ni demoralizira.

Je li zaustavljanje Caktaša ključno u igri vaših suparnika?

– Mijo profitira od svojih suigrača. Protiv Osijeka u dosta smo situacija išli glavom kroz zid. Morate imati disciplinu u organizaciji. Moramo istrpjeti mlade igrače, osigurati prostor prema nazad, a kada se prostor prema naprijed otvori, to moramo iskoristiti. Brzo ćemo to korigirati jer u utakmicama prije to je bilo dobro. Bilo je individualnih pogrešaka, ali to je iza nas. Mijo je od velike važnosti za nas.

Biste li bili zadovoljni neodlučenim ishodom?

– Kad idete na neodlučeno, to je nemoguće. Uvijek idete na pobjedu, mi ćemo i protiv Dinama ići na tri boda – kazao je Burić, koji je Dinamu čestitao na plasmanu u Ligu prvaka.

– Nenad je s momcima odradio jako dobar posao, čestitke.

Hajduk će od toga zaraditi tri milijuna kuna?

– Mi se veselimo tome.

Bit će agresije

Podlegnu li Hajdukovi igrači pritisku u velikim utakmicama?

– Taj huk i snagu s tribina treba uključiti, da mi to pretočimo na teren. Mi smo do sada u utakmicama kod kuće to pokazali.

Kakav Dinamo očekujete?

– Sigurno će doći igrati na pobjedu. Očekujem ofenzivni Dinamo s najboljim igračima. Bit će utakmica puna dinamike, agresije, duela, dosta taktičkog nadmudrivanja.

Vaša poruka navijačima?

– U dobru i u zlu budite uz nas, bez obzira na to kako se odvijala situacija na terenu. U svim utakmicama do sada, bez obzira na mladost, dali smo sve od sebe. Nikad se momčad nije predala, to je ono što je vidljivo. Treba sreću koju nismo imali u nekim situacijama okrenuti na naš mlin. Navijači će biti uz nas, zajedno možemo puno toga napraviti – zaključio je Burić, koji u šest nastupa protiv Dinama ima jednu pobjedu.

>>> Pogledajte komentar Nenada Bjelice na ždrijeb LP-a