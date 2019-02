Trener Hajduka izgubio živce i potjerao Mamićeva sina!

Do sada je samo jedan zagrebački nogometni trener obilježio bogatu Hajdukovu povijest, genijalac Branko Zebec koji je bijele u sezoni 1972./73. godine doveo do polufinala Kupa pobjednika kupova. Četrdeset pet godina nakon velikoga Zebeca, na klupu bijelih ponovno je sjeo jedan trener s zagrebačkom adresom, točnije iz Sesvetskog Kraljevca, Siniša Oreščanin (46). I ide mu dobro, pokazale su to dvije pobjede (Osijek i Lokomotiva)i jedan remi (Rijeka) u nastavku HNL-a.

U povodu toga, razgovarajući s nekolicinom sugovornika napravili smo presjek Oreščaninove karijere nogometaša i trenera. Recenzije njegova rada odreda su vrlo pozitivne. Siniša Oreščanin bio je sredinom devedesetih nogometaš Sesveta, u sjajnoj generaciji Kemfelje, Pavlica, Čule, Petravića, Latinčića, Jularića, Kolaka..., koju su, među ostalima, vodili Vlado Babić, Stojko Mamić, Ivan Knežević...

– Six, kako je Oreščaninu nadimak iz djetinjstva, bio je radišan vezni igrač, mogao je igrati na više pozicija. Nama koji smo igrali ofenzivnije bio je pouzdan oslonac, mogao je trčati kao pas, bio je neumoran. I vrlo vrijedan nogometaš, volio je trenirati, ništa mu nije bilo teško. Igrali smo zajedno i mali nogomet – kazao nam je legendarni sesvetski hakler Stjepan Pavlic i dodao:

– Siniša je uz to bio kvalitetan, pošten i korektan dečko. Čak bih rekao preskroman, uvijek je pazio da se nekomu ne zamjeri. Ne znam je li to u svijetu “hijena” u koji je sada upao to uopće vrlina.

Oreščanina je u Sesvetama trenirao današnji predsjednik Rudeša Ivan Knežević. Kada smo mu spomenuli nogometaša nadimkom Six, nizao je samo komplimente.

– Siniša je bio kapacitet za sve pozicije u veznom redu, i za razliku od većine tadašnjih igrača Sesveta, on nije imao nikoga iza sebe; ni oca, ni zaštitnika, baš nikoga tko bi ga protežirao. Zato smo nas dvojica imali poseban odnos i bio mi je jedan od najpouzdanijih igrača. Jer se sam borio za sebe, i činio je to pošteno, vjerujući u svoje kvalitete – kazao je Knežević.

– Budu li poštovali njegov rad i njegovo poštenje i ne budu li mu nametali utjecaje sa strane, Oreščanin će sigurno dugo ostati u Splitu. No, budu li mu nešto nametali, na što je posebno osjetljiv, bojim se da će ga brzo “potrošiti” – dodao je Knežević.

Siniša Oreščanin igrao je tri sezone i u Ljubuškom, u tamošnjem ligašu Slogi. Igrao je i za Dugo Selo, TŠK, ZET, Sesvetski Kraljevec, Studentski grad, Maksimir i Radnik iz Sesveta, u kojemu je kratko vrijeme bio igrač i trener, a potom samo trener. Predsjednik mu je bio Pero Karatović, koji i danas vodi taj drugoligaški klub.

– Siniša je naš domaći dečko iz Sesvetskog Kraljevca, odlično je poznavao momčad, bio je marljiv, inteligentan, i odmah nas je uveo u viši stupanj natjecanja. Eto, kod nas je postigao prvi trenerski uspjeh – kazao je Pero Karatović.

Prvi pak ozbiljniji trenerski posao Oreščanin je dobio u nogometnoj školi NK Zagreb. Bilo je to u sezoni 2008./2009., kada je preuzeo starije pionire, dječake rođene 1995. godine. U toj Zagrebovoj momčadi bio je i današnji hajdukovac Fran Tudor.

– Imao sam dobru preporuku za Oreščanina i njegovo dovođenje bilo je pun pogodak. Bio je vrijedan i ambiciozan, koncentriran samo na posao, ozbiljan i sistematičan, djeca su nam kod njega napredovala – kazao je Pavlović.

Sixa prati glas da je pomalo krut, da ne podnosi utjecaje sa strane.

– Da, u tome je nezgodan, ali za mene je to vrlina. Ima svoje ja i nikomu ne popušta. Poslušat će savjet, ali će odlučiti po svome. Neće dopustiti nikomu da mu u struci išta nameće – dodaje Ivan Skoko, nekadašnji Sinišin kolega u omladinskoj školi NK Zagreba.

Otkaz mu potpisao Vlak

Nekadašnji direktor Dinamove škole nogometa, danas izbornik reprezentacije Kuvajta Romeo Jozak, među najzaslužnijima je za trenerski uspon Siniše Oreščanina, gotovo pupčano vezanoga uz svoga prijatelja i kolegu Krešimira Gojuna. Radili su zajedno u Zagrebu, u saudijskom Al-Nasru, Dinamu i, naravno, u Hajduku, u kojemu je Gojun šef akademije.

Romeo Jozak današnjeg je Hajdukova trenera doveo u Dinamovu školu 2010. iz NK Zagreb. Jozak tvrdi da je u to vrijeme Oreščanina prepoznao kao jednoga od najpotentnijih trenera u Zagrebu.

– Oreščanin je poseban trener, fanatično posvećen poslu, no taj posao ima i neke druge dimenzije; prilagodljivost, socijalnu inteligenciju... Slikovito kažem da treba imati i gas i kočnicu. Oreščanin ima snažan gas, čudo od turbine u sebi, ali ne bude li imao i kočnicu, mogao bi izletjeti na prvoj zahtjevnijoj krivini – ispričao nam je nedavno Jozak.

Oreščanin je u Dinamovoj školi radio od 2010. do 2014. kao prvi trener pionira ‘95. i ‘96. godišta te pomoćni trener u kadetima i juniorima. Iz tog razdoblja datira jedna anegdota koja ga je u Dinamu obilježila kao trenera buntovnika. Naime, Oreščanin je bio neumoljiv čak i prema sinu Zorana Mamića, talentiranome Bruni; dečko nije bio redovit na treninzima i Six ga je, ne respektirajući njegovo prezime, maknuo iz momčadi.

Gojunova i Oreščaninova juniorska momčad Dinama u sezoni 2013./2014. bila je doprvak Hrvatske. Za nju su nastupali Ivan Šunjić, Petar Bočkaj, Robert Murić, Ivan Fiolić, Karlo Bartolec...

Trenerski dvojac Gojun – Oreščanin bio je smijenjen u travnju 2014. godine, kada je njihov otkaz potpisao tadašnji šef škole Marijan Vlak.

