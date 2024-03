Trener Fenera nakon kaosa i tučnjave: Napali su mog sina. Ima otekline na glavi

TRENTAK INSPIRACIJE

VIDEO Svi se dive magičnom potezu Modrićeva nasljednika, ovo što je napravio je pravo remek-djelo

- Samo sjajan talent može napraviti ovakvo nešto. Samo netko takav može uočiti ono što je on vidio. Nema veze što to nije ušlo, za mene je to kao da je zabio - rekao je trener Reala Carlo Ancelotti