Nizozemci biranim riječima o Dinamu, trener CSKA pazi...

Život nas je naučio da ždrijeb ne smatramo sretnim ili nesretnim, bilo je iznenađenja čak i u kvalifikacijama, kazao je Viktor Gončarenko, trener moskovskog CSKA koji će igrati u skupini K Europske lige zajednos Dinamom, Feyenoordom i Wolfsbergom.

"Što se tiče Dinama, ne može biti laka utakmica protiv momčadi koja je započela u Ligi prvaka," kazao je 43-godišnji bjeloruski stručnjak.

"U CSKA imamo hrvatske igrače i dobro poznajemo hrvatski nogomet," dodao je Gončarenko.

Osvrnuo se i na ostale suparnike u skupini.

"Nizozemska liga je jaka s puno organiziranih, discipliniranih i brzih igrača. Wolfsberger je fizička i taktički pametna momčad. Bit će uzbudljivo," naglasio je.

Trener Feyenoorda Dick Advocaat istaknuo je za "De Telegraaf" kako je zadovoljan ždrijebom.

"Zadovoljan sam ždrijebom. Moglo je biti teže," kazao je 73-godišnji Nizozemac.

Advocaat je tijekom karijer dvije godine vodio rusku reprezentaciju (2010-12), a tri godine i Zenit (2006-09) .

"CSKA je za mene poznati suparnik i ne strahujem od gostovanja u Moskvi," dodao je.

Prokomentirao je i Dinamo.

"Dinamo iz Zagreba vrhunska je momčad u svojoj zemlji, momčad koja uvijek ima puno mladih talenata i dobrih igrača. Samo je austrijski protivnik manje poznat, ali oni su s razlogom i u Europskoj ligi. Sigurno ste nešto postigli da biste tamo stigli," kazao je dodavši:

"Bit će to uzbudljiva skupina. Može se kotrljati u svim smjerovima. naravno, da očekujem naš prolaz. Inače nema smisla sudjelovati."