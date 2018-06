Bizarna nesreća: Bh. tenisač nokautirao sakupljača loptica

Aleksander Zverev je teškom mukom u pet setova sa 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (3), 7:5 pobijedio Damira Džumhura te izborio osminu finala.

Meč će se pamtiti i po bizarnom sudaru bh. tenisača i sakupljača loptica. Naime, obojica su krenuli na jednu lopticu, a kako su gledali prema gore došlo je do sudara.

It was an accident waiting to happen, but men's 26th seed Damir Dzumhur quickly embraced the ballboy. There's 30 minutes to go until our day 6 #FrenchOpen coverage. Live stream via @SBSSport & @SBSOnDemand from 10pm(AEST) or watch on @SBS from 10:30pm(AEST) #SBSTennis #FrenchOpen pic.twitter.com/ehS1bzY0Zb