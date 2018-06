Schwartzmann u tri seta zaustavio Ćorića

Hrvatski tenisač Borna Ćorić poražen je u šesnaestini finala Roland Garrosa od Argentinca Diega Schwartzmanna s 7:5, 6:3, 6:3 za dva sata i 34 minuta igre.

Ćorić je morao priznati poraz od Schwartzmanna, 12. tenisača svijeta, koji je u ovom dvoboju odigrao puno bolje i čvršće, iskoristivši sve Bornine pogreške. Prvi set je bio vrlo izjednačen, bez "breaka" sve do 11. igre kada Argentinac koristi nesigurnost na Ćorićevu servisu. Nakon gubitka prvog seta Ćorić nije pronalazio načina kako ugroziti Schwartzmanna, u drugom setu je dvaput gubio svoj servis, a u trećem je Argentinac poveo s 5:1, Ćorić nakratko došao do svoje prave igre i smanjio na 5:3, no kraj je uslijedio u sljedećem gemu.

Ćorić je na svoj servis dopustio čak 16 break-lopti, a šest ih nije uspio spasiti. Borna je u meču čak imao više winnera (37-32), ali je napravio čak 52 neprisiljene pogreške, točno upola manje nego Schwartzmann.

Bio je ovo njihov treći međusobni dvoboj i prvi Bornin poraz nakon što je Argentinca bez izgubljenoga seta svladao u Winstonu i Marakešu.

TENISAČI

Karen Hačanov (RUS) - Lucas Pouille (FRA/15) 6-3, 7-5, 6-3

Maximilian Marterer (NJEM) - Jürgen Zopp (EST) 6-2, 6-1, 6-4

Fabio Fognini (ITA/18) - Kyle Edmund (VB/16) 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4

Kevin Anderson (JA/6) - Mischa Zverev (NJEM) 6-1, 6-7 (3/7), 6-3, 7-6 (7/4)

Diego Schwartzman (ARG/11) - BORNA ĆORIĆ (CRO) 7-5, 6-3, 6-3

TENISAČICE

Garbine Muguruza (ŠPA/3) - Samantha Stosur (AUS) 6-0, 6-2

Lesia Tsurenko (UKR) - Magdalena Rybarikova (SLK/19) 6-2, 6-4

Anett Kontaveit (EST/25) - Petra Kvitova (ČEŠ/8) 7-6 (8/6), 7-6 (7/4)

Sloane Stephens (USA/10) - Camila Giorgi (ITA) 4-6, 6-1, 8-6

Maria Šarapova (RUS/28) - Karolína Pliskova (ČEŠ/6) 6-2, 6-1

Elise Mertens (BEL/16) - Daria Gavrilova (AUS/24) 6-3, 6-1