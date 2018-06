Đoković je slomio i reket, no nakon velike borbe prošao u osminu finala

Novak Đoković izborio je osminu finala Roland Garrosa nakon što je dobio Španjolca Roberta Bautista-Aguta poslije tri sata i 51 minute igre sa 6:4, 6:7(6), 7:6(4), 6:2 .

Nije to bio lagan meč za srbijanskog tenisača, koji je u jednom trenutku potpuno izgubio živce te slomio reket.

Bautista is going to beat @DjokerNole - great price to bet .. 🤑 #rg18 #atp #FrenchOpen #RolandGarros #RolandGarros2018 pic.twitter.com/BnFaPLHrmN