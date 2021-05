Tramezzani se oprostio s Hajdukom i navijačima:Žali samo zbog jedne stvari...

Paolo Tramezzani više nije trener Hajduka, potpisao je sporazumni raskid ugovora, a vodstvo kluba bacilo se u potragu za novim trenerom. Iako, neslužbeno, posljednjih nekoliko mjeseci rade na takvom scenariju. Prema komentarima na društvenim mrežama, navijačima je žao, zasigurno i igračima jer Talijan ih je sve "digao", no to je takav posao, često nelogičan kao u ovom slučaju...

Kako god, kod energičnog Tramezzanija nije bilo nikakvih teških riječi, nije bilo negativnosti, otkrio je samo za čime žali.

- Pomalo sam razočaran, što ipak nisam doživio ugođaj s navijačima na stadionu i to je jedna stvar koja mi je mnogo nedostajala zbog njihove strasti i ljubavi. Želim zahvaliti svima koji su radili sa mnom, doista svima, ne bih ih nabrajao jer ću sigurno nekoga zaboraviti. Tu mislim na oružare, liječničku službu, tehničko osoblje, moj stožer, a iznad svega velika zahvala ide svim mojim igračima jer se s njima stvorio jedan odličan odnos. Bila je to lijepa avantura, jedan lijep put. Dakle zahvaljujem svima i ostat ću uvijek navijač ovog kluba, a Hajduk i Split ostat će uvijek u mom srcu - izjavio je na odlasku.

Čak se zahvalio i upravi, predsjedniku, sportskom direktoru...

- Donijeli su vrlo hrabru odluku kad su me pozvali. S moje strane, nadam se da sam pomogao u ostvarenju ciljeva, a za mene je to bilo predivno iskustvo koje mi je donijelo mnogo radosti. Shvatio sam kada sam došao da biti trener Hajduka jest jedna velika privilegija. To je vrlo poželjna klupa na kojoj su prije mene sjedili i bolji treneri, velika imena i nadam se da nisam razočarao nikoga u onome što je bio moj posao. Želim se u svoje i ime moje obitelji zahvaliti svima u gradu. Njihova strast i ljubav i način svakodnevnog ophođenja, kao da su me prihvatili svojim.

Svakako, nakon ovih riječi Tramezzani će navijačima splitskog kluba biti samo još draži, a odluka vodstva kluba manje draga, barem u jednakoj mjeri kao što je slabo shvatljiva.