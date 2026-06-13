'I danas čujem zadnji krik svoje majke. Pokušao sam je spasiti': Potresna ispovijest zvijezde Barcelone

Nogometaš Barcelone João Cancelo (32) otvorio je dušu u emotivnom intervjuu u svojoj domovini, prisjetivši se najtežih trenutaka u svom životu, među kojima je i pogibija njegove majke u prometnoj nesreći. U razgovoru za emisiju 'Alta Definiçao' na kanalu SIC Cancelo je priznao da mu je taj događaj zauvijek promijenio život.

"Sjećam se nekih stvari. Sjećam se posljednjeg krika svoje majke. Sjećam se svog brata koji je plakao, bio je još dijete od osam godina", ispričao je portugalski nogometaš. Opisujući same trenutke nesreće, Cancelo je dodao: "Pokušao sam podići automobil kako bih izvukao majku koja je bila ispod, ali nisam uspio, nisam mogao. Bilo je jako mračno, nalazili smo se u grmlju, na cesti A2, na rubu provalije. Pokušao sam podići auto svom snagom, ali podići automobil je potpuno nemoguće."

Osim gubitka majke, Cancelo je opisao još jednu crnu epizodu iz svog života – pljačku koju je pretrpio 2021. godine u Manchesteru, dok je igrao za Manchester City. Tom prilikom se suprotstavio napadačima.

"Jedan od lopova mi je okrenuo leđa i vidio sam priliku da nešto poduzmem. Danas žalostim zbog toga, ali uspio sam ga udariti šakom u potiljak. Pao je prema naprijed i nož mu je ispao na pod. Odgurnuo sam nož nogom, a onda su me odjednom udarili željeznom šipkom u glavu. Ožiljak koji i danas imam na glavi je od toga; dobio sam osam šavova. Izgubio sam svijest. Kada sam se probudio, držali su mi nož pod vratom...", prisjetio se Cancelo.

Da podsjetimo, João Cancelo je poznati portugalski profesionalni nogometaš. Igra na poziciji obrambenog igrača (desni ili lijevi bek), a trenutačno nastupa za španjolskog velikana FC Barcelonu i reprezentaciju Portugala. Tijekom karijere igrao je za neke od najvećih europskih klubova, kao što su Inter Milan, Juventus Manchester City i Bayern.