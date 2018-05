Tomislav Ivković ostaje na klupi Slaven Belupa

Trener Slavena Belupa Tomislav Ivković potvrdio je kako će i sljedeće sezone sjediti na klupi koprivničkog prvoligaša.

- Moj trenutni ugovor je do 30. svibnja. Dakle, još par dana. Danas smo dogovorili novu suradnju i to je to, pripremamo sljedeću sezonu - rekao je Ivković za Klikaj.hr.

Slaven Belupo sezonu je završio na šestom mjestu s 43 boda.

- Nikad nisam zadovoljan, ali moram biti zadovoljan. Situacija u koju sam došao bila je veoma nezavidna i teška. Ako se uzme maksimalni broj bodova do sada u ligi deset, onda zbog čiste statistike možeš u jednu ruku biti zadovoljan. Jesam, ali nisam zadovoljan. Korektno, no za mene to nije dovoljno – rekao je Ivković.