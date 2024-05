Tko je čovjek poznat po partnerstvu s Modrićem? Supruzi je poslao nevjerojatnu poruku

Nogometni svijet je ostao poprilično šokiran objavom legende Real Madrida i njemačke reprezentacije Tonija Kroosa (34). Fantastični veznjak je u utorak donio odluku o završetku igračke karijere nakon što završi sezonu s Real Madridom i nastupi za domaćina Njemačku na nadolazećem Europskom prvenstvu.

"17. srpnja, 2014., dan mog predstavljanja u Real Madridu, dan je koji je promijenio moj život. Život mene kao nogometaša, ali posebice kao čovjeka. Bio je to početak novog poglavlja u najvećem klubu na svijetu. Danas, 10 godina kasnije, na kraju sezone to poglavlje dolazi svom kraju. Nikad neću zaboraviti svoje vrijeme u Madridu. Zahvaljujem svima koji su me dočekali otvorenog srca i vjerovali mi. Ali posebno hvala svim Madridistima za vašu ljubav od prvog do posljednjeg dana. Ova odluka znači kako ću završiti karijeru nakon Europskog prvenstva. Sretan sam i ponosan što sam u mojoj glavi pronašao pravo vrijeme za ovu odluku i kako sam ju donio samostalno. Oduvijek sam htio završiti karijeru na vrhuncu. Sada mi je samo jedna stvar u mislima. Idemo osvojiti po 15. put Ligu prvaka! Hala Madrid!", poručio je Kroos u svojoj objavi, a oglasio se i Real Madrid:

"Real Madrid bi volio izraziti zahvalnost Toniju Kroosu, igraču koji će otići u povijest kao jedna od najvećih legendi našeg kluba i međunarodnog nogometa. Kroos će zauvijek ostati u srcima Madridista zahvaljujući svojim majstorijama u igri i činjenici da je svaki put dao sve od sebe za dres i bio pravi primjer igrača Real Madrida. Real želi Toniju i njegovoj obitelji svu sreću u novom poglavlju njegovog života", poručili su iz kraljevskog kluba.

Njegova karijera je uistinu bila nevjerojatna. Odigrao je ukupno 824 utakmica za klubove i reprezentaciju, postigao 79 pogodaka i upisao 181 asistenciju.

Tijekom karijere je osvojio čak 33 trofeja, među kojima mu je najdraži naslov svjetskog prvaka s Njemačkom 2014. godine u na SP-u Brazilu. Uz to je osvojio pet naslova u Ligi prvaka, četiri u La Ligi i tri u Bundesligi, uz još brojne trofeje u raznim kupovima i superkupovima.

Kroos je rođen 4. siječnja 1990. godine u Greifswaldu, gradiću na sjeveroistoku Njemačke koji broji oko 59 tisuća stanovnika. Otac Rolland i majka Birgit tijekom svojih života također su bili upleteni u sportove. Tonijev otac je imao karijeru kao profesionalni hrvač, odnosno kečer, a radio je i kao nogometni trener, dok se njegova majka bavila badmintonom, a sada radi kao profesorica biologije u školi.

Kao dječak iz očito sportske obitelji, Toni je sa sedam godina krenuo trenirati u lokalnom klubu Greifswaldu. Kao 12-godišnjak je prešao u nogometnu školu znatno jačeg i poznatijeg, tada prvoligaškog kluba Hansa Rostocka u blizini svojeg grada, a sa 16 godina je došao u mlađe kategorija velikana Bayern Münchena.

U periodima igranja u mlađim kategorijama Hanse i Bayerna Kroos je često propuštao školske sate zbog treninga. Po godini je znao zbog treninga propustiti i po 40-50 školskih sati. Oni koji ga poznaju iz mlađih dana tvrde da nikad nije bio osobito dobar učenik, ali da je imao uzorno ponašanje i da su ga sve kolege u razredu voljele.

Čim je kao 16-godišnjak došao u redove Bayerna, odmah je na sebe bacio oči seniorskog stožera. Već godinu dana kasnije je sa 17 godina debitirao u seniorima Bayerna pod legendarnim Ottmarom Hitzfeldom te je odmah u prvoj utakmici zablistao; u 18 minuta provedenih na terenu je upisao dvije asistencije u 5:0 pobjedi protiv Cottbusa. Do siječnja 2009. godine je upisao 29 pogodaka za Bayern uz dva pogotka i pet asistencija.

Na ljeto 2008. godine Bayern je u svoje redove doveo Tima Borowskog iz Werdera čime je Kroos izgubio minutažu kod Bavaraca, pa je u siječnju 2009. otišao na 18 mjeseci posudbe u Bayer Leverkusen. Upravo u redovima Leverkusena Kroos je najviše uspio zablistati (osvojivši dvije nagrade za igrača mjeseca u Bundesligi), i to kod legendarnog Juppa Heynckesa, za kojeg ističe da je bio "ključan trener u njegovom nogometnom razvoju". Svojim fantastičnim igrama u redovima 'apotekara' Kroos je zavrijedio svoj prvi poziv za njemačku reprezentaciju, svjetsko prvenstvo 2010. godine.

Bayern ga je odmah nakon SP-a vratio u svoje redove, te se Kroos vrlo brzo prometnuo u redovitog člana veznog reda, upravo kod već spomenutog Heynckesa pod kojim je Bayern u sezoni 2012./2013. osvojio trostruku krunu, i to s Kroosom kao glavnim igračem.

Nakon što je ostao u redovima Bayerna još jednu sezonu, prvu u mandatu Pepa Guardiole, na ljeto 2014. godine je otišao u redove Real Madrida, i to za prilično nisku odštetu od oko 25 milijuna eura. Sve što se može od tada reći za Kroosa je povijest. U redovima Reala je držao nevjerojatan kontinuitet, nije imao amplitude u formi, te ga zato mnogi prozivaju "igračem čija je njegova cijela karijera njegov prime". U redovima Reala odigrao je 463 utakmice te osvojio čak 21 trofej, zabio je 28 golova te 98 puta asistirao

Njegovo partnerstvo s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem i Brazilcem Casemirom zauvijek će ostati zapamćeno kao jedno od najboljih veznih redova u povijesti svjetskog nogometa. Taj trio je dominirao europskim i španjolskim nogometom da ih mnogi uspoređuju i s tercetom Busquets-Xavi-Iniesta iz Barcelone te raspravljaju koji je najbolji vezni red u povijesti nogometa.

Što se tiče Kroosovih karakteristika izvan terena, najbolje ga opisuje rečenica trenera Reala Carla Ancelottija: "Mislim da sam malo Nijemac jer sam kao i on, tih. Ne pričam ako baš za to nema potrebe". Većina suigrača ga opisuje samozatajnim, a takvim ga opisuje i njegova supruga Jessica s kojom ima dva sina i kći te s kojima žive u kući u Madridu, ali imaju i kuću na Mallorci.

Kroos je poznat u svlačionici Reala po tome što jedini sam pere svoje kopačke, što je iznenadilo mnoge suigrače budući da nije vjerovao ljudima koji se brinu za opremu. Isto tako, u Realu je dobio nadimak 'Iceman', odnosno ledeni čovjek. Najbolje je taj nadimak opisao Realov fizioterapeut Jaime Benito.

- On nikad nije nervozan. Vidio sam kako na poluvremenu najvažnijih utakmica vadi mobitel iz torbe mrtav hladan odgovara svojoj ženi na poruku "kupit ću rajčice i mlijeko u povratku", vraća mobitel u torbu i vraća se na teren bez ikakvog izraza na licu.

Legendarni 'Iceman' će možda svoje emocije pokazati na rastanku od Madriđana, ali i od Elfa. Preostala mu je još utakmica zadnjeg kola španjolskog prvenstva s Real Madridom, potom finale Lige prvaka 1. lipnja na Wembleyju protiv Borussije Dortmund, a karijeru će zaključiti u svojoj zemlji gdje Njemačka na Euru u skupini A igra protiv Mađarske, Škotske i Švicarske.

Jedna od najvećih nogometnih karijera u 21. stoljeću definitivno neće ostati zaboravljena. Kao nogometni ljubitelji svi samo možemo reći - Toni Kroos, hvala ti!