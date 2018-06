Thiem u finalu, čeka Nadala ili Del Potra

Austrijanac Dominic Thiem opravdao je ulogu favorita i svladao talijanskog tenisača Marca Cecchinata sa 7-5, 7-6 (10), 6-1 u svom trećem nastupu u polufinalu Roland Garrosa te postao drugi Austrijanac nakon Thomasa Mustera, pariškog pobjednika iz 1995. godine, koji će se boriti za trofej na Grand Slam turniru.

Osmi tenisač svijeta je dvaput u prvom setu morao slomiti servis upornog Cecchinata, 72. na pojedinačnoj ATP ljestvici, kako bi došao do prednosti, nakon što je propustio vodstvo 4-2.

Drugi set se pokazao ključnim. Bez oduzimanja servisa došlo se do 'tie-breaka', u kojem je Thiem poveo 6-3 uz dva servisa. No, sve tri prilike je propustio te dopustio Talijanu da triput dođe na korak do osvajanja seta. Kod vodstva 10-9 Cecchinato je i servirao, ali je Thiem hrabro završio poen skraćenom loptom te dva poena poslije stigao do vodstva 2-0 u setovima.

Takav rasplet je psihički i fizički slomio talijanskog tenisača, koji je uspio uhvatiti još jedan gem do kraja meča. Unatoč porazu, Cecchinatov proboj do polufinala bit će jedna od najdojmljivijih priča s ovogodišnjeg Roland Garrosa, nakon kojeg će Talijan sa 72. skočiti na 27. mjesto ATP ljestvice.

Dominic Thiem će u svom prvom Grand Slam finalu igrati protiv pobjednika obračuna Rafaela Nadala i Juana Martina del Potra. Austrijanac u četiri meča nikada nije uspio pobijediti Argentinca, a protiv Nadala ima 3-6 i pobjedu s ovogodišnjeg Masters 1000 turnira u Madridu, gdje je prekinuo njegov pobjednički niz na zemljanoj podlozi započet na prošlogodišnjem rimskom Mastersu, opet nakon poraza od Thiema.

Roland Garros, tenisači - polufinale

Dominic Thiem (Aut/7) - Marco Cecchinato (Ita) 7-5, 7-6 (10), 6-1